Damsdorf

Eine böse Überraschung erlebten am Donnerstagmittag die Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Göhlsdorfer Straße in Damsdorf. In einer Wohnung im obersten Stockwerk war vermutlich ein Küchenbrand ausgebrochen. Deren Mieter waren nicht anwesend. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Qualm und Flammen aus mehreren Fenstern. Die Bewohner des Aufgangs konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie hatten sich und ihre Nachbarn gewarnt. Niemand wurde verletzt.

Der Brandort in Damsdorf. Quelle: Christian Griebel

Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Gemeinde Kloster Lehnin. Atemschutzgeräteträger drangen bis zur brennenden Wohnung in dem Plattenbau vor, um die Flammen zu löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist zur Stunde noch unklar. Auch zur Höhe des angerichteten Schadens gibt es derzeit keine Details. Die Wohnung ist vollständig ausgebrannt und unbewohnbar. Die übrigen Wohnungen des Hauses blieben bewohnbar.

Von Frank Bürstenbinder