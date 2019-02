Das war wirklich mutig: Als eine Frau in Görzke bemerkt, wie ein Diebespärchen eine Metalltür auf ihrem Grundstück klauen will, geht sie dazwischen. Sie versperrt den Verbrechern den Weg. Die werden sauer und greifen an. Die Frau muss ins Krankenhaus – doch die Diebe werden gefasst.