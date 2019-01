Lehnin

In Kloster Lehnin läuft die Diskussion zu einem Antrag, den die SPD-Fraktion in der jüngsten Gemeindevertretersitzung im Dezember eingebracht hat. Die Beschlussvorlage sieht vor, dass auch die Gemeinde Kloster Lehnin Teil der Bewegung „Wolfsfreie Zone“ wird.

Vorbild ist die Nachbargemeinde Groß Kreutz ( Havel )

Was in der Nachbargemeinde Groß Kreutz ( Havel) schon vor Monaten verabschiedet wurde und auch in weiteren Gemeinden in den Ämtern Ziesar und Wusterwitz inzwischen Mehrheiten gefunden hat, gestaltet sich in Kloster Lehnin schwieriger.

Ausschüsse und Ortsbeiräte beraten

Andreas Kuhnert, der Vorsitzende der Lehniner Gemeindevertretung lehnte im Dezember eine sofortige Beschlussfassung ab und verwies den Antrag zur weiteren Beratung in die Ausschüsse und Ortsbeiräte.

„Das wurde einfach kurz und knapp abgebügelt“, kritisierte Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD) in der aktuellen Ortsbeiratssitzung seinen Parteikollegen. Dort wurde einstimmig der Beschlussvorlage zugestimmt.

Beschluss als politische Willensbekundung

Dass in Kloster Lehnin die Weichen auf Annahme des Antrags für die „Wolfsfreie Zone“ gestellt sind, zeigte sich auch in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur. „Wir wissen, dass eine Befürwortung nur eine politische Willenserklärung sein kann, die keine unmittelbaren Folgen hat“, sagte der Ausschussvorsitzende Harry Grunert ( CDU).

Trotzdem sollte sich auch Kloster Lehnin der Initiative anschließen, um so ein weiteres Zeichen an die Landesregierung zur Änderung des Wolfsmanagementplans zu senden, war die einhellige Meinung der Ausschussmitglieder.

Von Christine Lummert