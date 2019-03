Bensdorf

Nach den Osterfeiertagen werden wohl die Bauarbeiten für eine Erweiterung der Bensdorfer Kita beginnen. Davon geht Amtsdirektorin Ramona Mayer aus. Wie die Verwaltungschefin den Gemeindevertretern mitteilte, fand zu Wochenbeginn das Vergabeverfahren für die Aufträge statt. Aus dem eigenen Haushalt finanziert Bensdorf 188 000 Euro für den Anbau, dazu kommen Fördermittel in Höhe von 125 000 Euro. Weitere Gelder dienen der Ausstattung und Spielgeräten.

Einstimmig verabschiedet

Der Kita-Anbau ist Bestandteil des Haushaltsplans 2019, den die Gemeindevertreter am Montagabend einstimmig verabschiedeten. Ein weiterer dicker Brocken auf der Investitionsseite ist der Eigenanteil der Kommune bei der Herstellung des lange geplantes Radweges entlang der B 1 in Richtung Plaue. Rund 135 000 Euro muss Bensdorf beisteuern für Beleuchtungen und die Ausstattung von Fahrgastwarteflächen.

Hilfe für Voltigierverein

Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Posten Ländlicher Wegebau von Altbensdorf nach Woltersdorf. Für die rund 2,4 Kilometer lange Strecke sind Investitionskosten von rund 400 000 Euro eingeplant. Realisiert werden kann das Projekt allerdings nur mit Fördermitteln. Ein Antrag ist gestellt. Anschaffen will sich Bensdorf einen neuen Rasentraktor und ein Kommunalfahrzeug für den Bauhof. Für die Gestaltung von Urnengemeinschaftsanlagen mit Tafeln auf den Friedhöfen in Alt- und Neubensdorf sind je 12 000 Euro eingeplant. Mit 3000 Euro unterstützt die Gemeinde den Voltigierverein bei der Anschaffung eines neuen Ausbildungspferdes. Außerdem sollen neue Zusatzschilder mit der Bezeichnung Spargeldorf bestellt werden. Bensdorf muss 560 000 Euro Kreisumlage zahlen, an das Amt Wusterwitz gehen 277 000 Euro Umlage.

Von Frank Bürstenbinder