Herrenhölzer

Die Sonne und Technik macht es möglich. Hoch Hannelore bringt den Spargel. Dank doppelter Folie schießen die weißen Stangen trotz kalter Nächte in die Höhe. Adi Andreisan aus Rumänien hat alle Hände voll zu tun. Am Mittwoch war Erntestart auf den Feldern des Gutes Herrenhölzer.

Der Erntehelfer bedient die sogenannte Spargelspinne. Das ist eine selbstfahrende Maschine, die eine Kunststoffbahn aufnimmt, die andere Lage muss mit Muskelkraft Platz machen.

Geschickt legt der Rumäne die weißen Köpfe frei, um die Stangen anschließend mit dem Spargelmesser abzustechen und in Kisten abzulegen. Anschließend schließt Andreisan den Damm mit einer Kelle wieder.

Der Spargel marschiert

Dank einer App auf seinem Handy kann Gutsverwalter Ekhard Wolter bei seinen Leuten Spargelalarm auslösen.

„Wir haben oben auf dem Damm 33 Grad und in 40 Zentimetern Tiefe sind es zehn Grad. Wenn der Spargel einmal marschiert, ist die Pflanze nicht mehr aufzuhalten“, freut sich Wolter. Als er an sonnigen Februartagen den Start in die Saison für den 20. März prophezeite, wurde Wolter von Kollegen belächelt.

Doch genau so ist es gekommen. Noch sind es ein paar hundert Kilo am Tag, doch die Menge wird kontinuierlich zunehmen.

Der rumänische Ernthelfer Adi Andreisan erntet den ersten Spargel auf dem Gut Herrenhölzer. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Liebhaber des Edelgemüses müssen sich in diesem Jahr auf steigende Preise einstellen. Das liegt unter anderem an der nächsten Stufe des Mindestlohns. 9,19 Euro Stundenlohn zahlt das Gut Herrenhölzer jetzt seinen Saisonkräften.

Derzeit sind 30 Helfer im Einsatz, in wenigen Wochen werden es rund 300 ausländische Arbeiter sein. Dazu kommen deutsche Kollegen, die fast ausschließlich in der Verpackung und im Vertrieb tätig sind. „Als Erzeuger erhoffe ich mir bis Ostern stabile Preise.

Danach bestimmt die Menge, wie es mit den Erlösen weiter geht“, so Gutsverwalter Wolter. Das Wachstum der Anbaufläche ist inzwischen an seine Grenzen gestoßen. Um 20 Hektar hat der Betrieb die Spargelplantagen in diesem Jahr reduziert.

Verkauf ab Montag im Hofladen

Das landwirtschaftliche Unternehmen geht davon aus, dass der Hofladen ab dem kommenden Montag Spargel verkaufen kann. Bis dahin stehen ausreichende Erntemengen zur Verfügung.

Derzeit wird noch auf Anfrage verkauft. Spargel aus Herrenhölzer wird es in diesem Jahr an rund 70 Ständen in der Region geben. „Wir wollen uns zusehends von den großen Ketten unabhängig machen. Denn die bestimmen die Preise. Direktvermarktung dagegen garantiert den Kunden die frischste Ware und uns auf dem schnellsten Weg Geld“, weiß Wolter.

Das Gut Herrenhölzer denkt schon über den Spargel hinaus. In Hochtunneln werden seit ein paar Jahren Erdbeeren angebaut. Die Pflanzen stehen gerade in der Blüte. Etwa in vier Wochen soll es die ersten Früchte aus den Folienzelten zu kaufen geben.

Von Frank Bürstenbinder