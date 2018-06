Herrenhölzer

Gut Herrenhölzer bietet ab dem Wochenende erstmals in dieser Saison Blaubeeren an. Die Erdbeerernte wird wegen der extrem hohen Temperaturen der vergangenen Wochen dagegen früher als geplant beendet. Das teilt Ekhard Wolter, Gutsverwalter und Diplom-Landwirt, mit.

Auf rund 120 Hektar baut der Betrieb Spargel an und auf sechs Hektar Erdbeeren. „Wir haben Erdbeeren in verschiedenen Reifegruppen“, sagt Wolter. Die ersten wurden in Tunnelzelten Ende April reif, ab Ende Mai ernteten die Saisonkräfte die Freiland-Erdbeeren. „Wir hatten eigentlich vor, bis Mitte Juli Erdbeeren zu ernten.“ Die Früchte, die erst im Juli reifen sollten, müssen jedoch jetzt schon von den Feldern geholt und in den Handel gegeben werden. Grund sind die Hitze im Mai und Juni und die hohe Zahl an Sonnentagen.

„Durch die hohen Temperaturen sind die Erdbeeren kompensiert alle auf einen Schlag gekommen“, berichtet Ekhard Wolter. „Die Spargelernte geht bis Ende Juni und die Erdbeeren werden wohl ebenfalls Ende Juni abgeerntet sein.“ Erfreulich aber sei, „dass wir am Wochenende die ersten Blaubeeren an den Ständen verkaufen können“. Mit fünf Hektar Anbaufläche ist auch diese Sparte für Gut Herrenhölzer von Bedeutung. „Blaubeeren sind ein großer Boom aus Amerika, weil sie sehr gesund sind und sogar krebsvorbeugend sein sollen“, meint Wolter. Der ständige Verbrauch pro Kopf an Blaubeeren in Deutschland liegt „schon fast bei einem Kilo“, so der Gutsverwalter.

Vom Exot zur Boom-Frucht: der Wandel der Blaubeere

„Vor Jahren war die Blaubeere noch exotisch, die ersten gab es in der Lüneburger Heide in Niedersachsen.“ Vor rund zwölf Jahren wagten sich auch die Brandenburger Agrarbetriebe an die Blaubeere heran. „Die richtigen Mengen kommen erst seit fünf, sechs Jahren. Der Bedarf ist da.“

Gut Herrenhölzer betreibt neben dem Hofladen mehr als 50 Stände in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Der Verkauf an den Straßenständen ist die Hauptabsatzart für den geernteten Spargel, die Erdbeeren und Blaubeeren. Zudem gehen 15 Prozent des Spargels nach Dänemark.

Von Marion von Imhoff