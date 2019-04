Wusterwitz

Frank Geue (57) gibt sich kämpferisch: „Die Zeit ist reif für einen Wechsel. Ich habe Lust darauf etwas zu bewegen.“ Mit Wechsel meint der Wusterwitzer die Ablösung von Bürgermeister Ronald Melchert ( CDU). Überraschend für die Öffentlichkeit hat Geue den Mut gegen den seit 2008 unangefochten an der Spitze der 3000-Einwohner-Gemeinde stehenden Amtsinhaber anzutreten. Vor fünf Jahren entfielen 62,5 Prozent der Stimmen auf Melchert. Für die Linken steigt erneut Norbert Tilegant in den Ring, der es 2014 auf immerhin 37,5 Prozent brachte.

Jede Menge Bewerber Bei der Kommunalwahl 2014 betrug die Wahlbeteiligung in Wusterwitz 55,8 Prozent. Gut möglich, dass die neue Kandidatenkonstellation am 26. Mai mehr Wähler an die Urnen zieht. Ob Frank Geue davon profitieren könnte, bleibt abzuwarten. In der Nachbargemeinde Bensdorf gibt es ebenfalls drei Bewerber für das Bürgermeisteramt. Bernd König (Freie Bürger und Bauern) will auf dem Posten bleiben. Doch für die Freie Wählergemeinschaft Rosenau, Wusterwitz, Bensdorf tritt Jens Borngräber an. Bürgermeister will auch Fred Bärmann von der Wählergruppe Für Bensdorf werden. In Rosenau tritt Hans-Joachim Probst aus Rogäsen nicht mehr als Bürgermeisterkandidat an. Einziger Bewerber ist der jetzige Warchauer Ortsvorsteher Rolf Geelhaar. Um die elf Mandate in der Rosenauer Gemeindevertretung bewerben sich 18 Männer und Frauen.

Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 wird spannend in Wusterwitz. Um die 16 Sitze in der Gemeindevertretung bewerben sich 43 Kandidaten. Mit 18 Männer und Frauen stellen die Christdemokraten die meisten Bewerber, darunter etliche junge Leute. Die SPD, die derzeit drei Mandate hält, tritt mit sieben Personen an. Auf dem Wahlvorschlag der Linken stehen zwölf Namen. Fünf Kandidaten bietet die Wählervereinigung der Freien Bürger und Bauern auf. Als einziger Vertreter will Philipp Dombrowski für die neue Freie Wählergemeinschaft Rosenau, Wusterwitz, Bensdorf in den Gemeinderat antreten.

Amtsinhaber Ronald Melchert (CDU) tritt erneut zur Kommunalwahl an. Neben ihm gibt es zwei weitere Bewerber für den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters Quelle: Claudia Nack

Bürgermeisterkandidat Geue ist parteilos, bewirbt sich aber auf der Liste der Freien Bürger und Bauern auch als Gemeindevertreter. „Mir geht es überhaupt nicht um Parteiengezänk, sondern um das Wohl unseres Ortes und seiner Bürger.“ So wie Geue die Sache sieht, leidet Wusterwitz seit einigen Jahren unter Stillstand. Die Einwohnerzahl hat sich in fast 20 Jahren nicht spürbar erhöht. Für junge Leute gibt es zu wenige Bauplätze. „ Wusterwitz ist im Dornröschenschlaf. Damit wir wieder besser vorankommen, muss mehr Demokratie einziehen. Wir brauchen Fachausschüsse, die Entscheidungen mit Sachkenntnis begleiten. Hinterzimmerpolitik bringt Wusterwitz nicht voran“, ist der diplomierte Maschinenbauer überzeugt.

Kommt seine Bewerbung auch unerwartet, unbekannt ist Geue in der Gemeinde nicht. Zu Zeiten von Melchert-Vorgänger Klaus Steffen saß der heutige LBS-Verkaufstrainer schon einmal in der Volksvertretung. „Damals stand die Entwicklung von Wusterwitz im Vordergrund und nicht irgendwelche Personalquerelen. Da müssen wir wieder hinkommen“, meint Geue. Er wünscht sich mehr Ansiedlungsmöglichkeiten für junge Familien, eine sauberes Bahnhofsumfeld und ein Miteinander über Fraktionsgrenzen hinweg. Sachkundige Einwohner sollten als berufene Bürger zu Rate gezogen werden.

Zeit für ein Ehrenamt

Die ersten 13 Jahre seines Lebens wuchs Geue in Viesen auf, seine Familie zog dann nach Wusterwitz um. 25 Jahre spielte er aktiv Volleyball. Nach der Wende arbeitete er für die Amtsverwaltung und hatte maßgeblichen Anteil an der Trink- und Abwassererschließung in kommunaler Selbstverwaltung ohne einen Zweckverband. Doch als alles geschafft war, suchte Geue neue Herausforderungen und sattelte zur Ostdeutschen Landesbausparkasse um. In zwei Jahren beginnt die Passivphase seiner Altersteilzeit. „Dann bin ich zu Hause. Da würde genug Zeit für ein Ehrenamt in der Kommunalpolitik bleiben“, meint der Bürgermeister-Bewerber.

Rückenwind bekommt Geue nicht nur von seinen Mitstreitern bei den Freien Bürgern und Bauern, für die außerdem Jürgen Engel, Torsten Hufnagel, Werner Fräsdorf und Andreas Dassler antreten. Der Familienrat mit Ehefrau Birgit und den vier Söhnen haben ihn darin bestärkt die Kommunalwahl zu wagen, um sich nach dem aktiven Berufsleben einer neuen Aufgabe widmen zu können.

Von Frank Bürstenbinder