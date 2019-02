Wusterwitz

Das fröhliche Glucksen der vier Babys macht deutlich, den Säuglingen geht es bestens. Sie sind vital und rosig und vergnügt. Trotzdem wollen sich ihre Eltern im Familienzentrum Wusterwitz an diesem Dienstagvormittag darüber informieren, mit welchen Handgriffen sie im Notfall ihre Söhne und Töchter retten können. Sie besuchen einen für sie kostenlosen zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs, finanziert ist er vom Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Es sind teils dramatische Situationen, die Torsten Messer schildert. Der Leiter der Aus- und Weiterbildung beim Deutschen Roten Kreuz zeigt an einer Babypuppe die Technik der Wiederbelebung. Es ist der zweite Teil des zweitägigen Kurses. Die Eltern wissen vom Vortag, dass der Kopf bei der Beatmung nicht nach hinten überstreckt werden darf dabei wie bei einem älteren Kind oder einem Erwachsenen.

Erste-Hilfe-Kurs im Wusterwitzer Familienzentrum mit Torsten Messer vom Deutschen Roten Kreuz. Torsten Messer (l.) zeigt, wie der lebensrettende Heimlich-Griff geht: Horterzieher Felix Brocke spielt mit. Quelle: Marion von Imhoff

Lebensrettender Griff: Den Bauchraum unter dem Brustkorb komprimieren entfernt auch bei Erwachsenen Fremdkörper aus den Atemwegen. Quelle: Marion von Imhoff

Nach fünf Atemstößen in Mund und Nase des Babys folgen 30 Herzdruckmassagen und dann wieder zwei Beatmungen. Pro Minute mindestens 100 Mal Druckmassagen. Und das am besten im Rhythmus von Helene Fischers: „Atemlos durch die Nacht.“

Nur drei bis vier Zentimeter tief darf dabei der Brustkorb nach unten gedrückt werden, bei einem Neugeborenen sogar nur anderthalb bis zwei Zentimeter. Die Atemmenge entspricht dem „was wir im Mund haben“, beschreibt Torsten Messer das Volumen. Das sei für ein Baby ausreichend. „Und dabei lächeln, Erste Hilfe muss Spaß machen.“ Es ist überhaupt die Stärke des 54-Jährigen, dass er lebensbedrohliche Situationen mit Humor, aber doch viel Engagement erläutert.

Teilnehmerinnen samt Babys mit Miriam Wlodarski (l.) vom Familienzentrum während des Erste-Hilfe-Kurses. Quelle: Marion von Imhoff

Mit ihrer fünf Monate alten Tochter ist auch Jenny Heise mit dabei: „Man möchte nicht, dass es zu einer solchen Situation kommt, aber ich will dann wissen, was zu tun ist“, sagt die Brandenburgerin. Alle Eltern sollten einen solchen Kurs besuchen, sagt eine weitere junge Mutter.

Auch fünf Horterzieher lassen sich von Torsten Messer die Erste Hilfe beim Kind zeigen. Für sie ist der Kurs eine berufliche Fortbildung.

Kurse im Familienzentrum Wusterwitz Neue Teilnehmer sucht Koordinatorin Miriam Wlodarski für die Krabbelgruppe für Babys in deren ersten Lebensjahr. „Wir spielen und sprechen über alle Themen, die junge Familien betreffen.“ Zeit: Dienstags 9.30 bis 11 Uhr. Am 25.2. startet ein Kurs Babymassage. Junge Eltern mit ihren bis zu dreijährigen Kindern sind auch beim Familienfrühstück donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr eingeladen. Mit dem „Netzwerk gesunde Kinder“ werden auch immer wieder Themenvormittage angeboten, etwa zu Bindung, zum Zahnen, Impfen. Auch das ist ein kostenloses Angebot. Träger ist das Diakonische Werk in Potsdam-Mittelmark. Infos unter www.familienzentrum.amt-wusterwitz.de

Seit sechs Jahren besteht das Familienzentrum, zwei Mal im Jahr bietet Koordinatorin Miriam Wlodarski den Erste-Hilfe-Kurs für Eltern und Großeltern an. Sie preist Torsten Messers Gelassenheit, der auch durch das immer lauter werdende Babybrabbeln weiter erklärt, wie Fremdkörper aus den Atemwegen von Babys und Kleinkindern geholt werden, wie der plötzliche Kindstod zu verhindern ist und was bei einem Pseudo-Krupp-Anfall zu tun ist. Kühle, feuchte Luft hilft. „Setzen Sie sich mit dem Kind vor den geöffneten Kühlschrank und wenn Ihr Mann über den Stromverbrauch meckert, schubsen sie ihn zur Seite.“

Wie kontrolliert man den Puls bei einem Baby? Am Arm, unter dem Bizeps. Wenn sich das Baby verschluckt und in Atemnot gerät, „legen Sie das Kind auf Ihren Schoß oder ihren Arm, den Kopf als tiefsten Punkt und schlagen Sie ihm fünf Mal auf den Rücken. Ältere Kinder fordern Sie auf, stark zu husten.“ Hilft das nicht, hilft der Heimlich-Handgriff. Man umfasst den in Not Geratenen von hinten, umarmt ihn und drückt den Bauchraum unterhalb des Brustkorbs zusammen. Schon bei Kindern ab einem Jahr und auch bei Erwachsenen wird dieser Handgriff empfohlen bei Erstickungsgefahr.

Den nächsten dieser Kurse bietet das Familienzentrum im Herbst an. Das Angebot richtet sich an junge Eltern aus der Region einschließlich Brandenburg. Infos unter 033839-719868.

Von Marion von Imhoff