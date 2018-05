Amt Wusterwitz

Beim Duell um den Amtsdirektorenposten standen sich beide gegenüber: Ramona Mayer und Jens Borngräber. Am Ende wurde die Wusterwitzerin Verwaltungschefin. Das Losglück war 2017 auf ihrer Seite. Der Bensdorfer besucht weiter fast jede Versammlung. Am Montag krachte es zwischen den beiden einstigen Kontrahenten auf der Gemeindevertretersitzung in Bensdorf.

Borngräber wollte in der Einwohnerfragestunde Aufklärung über den Aufstand der Feuerwehren, fragte nach dem Sachstand im Fall des offenen Briefes an den Landrat. Darin hatten die Führungsspitzen von Zitz, Viesen und Bensdorf Amtsbrandmeister Ronald Melchert die weitere Gefolgschaft verweigert. Doch Mayer bügelte den Fragesteller ab.

Amtsdirektorin will sich nicht äußern

Träger des Brandschutzes sei das Amt. Und dort werde das Thema auch behandelt, so die Verwaltungschefin. Borngräber ließ nicht locker. Er sprach Mayer auf die in Rosenau zugesagte Aussprache mit den drei Feuerwehren an. „Der Termin steht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, antwortete die Amtsdirektorin. Für Borngräber ein Unding: „Bei den Feuerwehren kriselt es gewaltig. Und sie möchten sich dazu nicht äußern?“ Mayer blieb bei ihrer Haltung, selbst als Gemeindevertreterin Barbara Mangelsdorf das Wort ergriff: „Warum geht uns das nichts an? Ich mache mir Sorgen, dass Kameraden ihr Amt niederlegen könnten.“ Für Bürgermeister Bernd König war das Thema in dem Glauben erledigt, dass ein Termin zur Aussprache abgemachte Sache sei.

Das war 2017: Jens Borngräber gratuliert Ramona Mayer zum Losglück. Beim Thema Feuerwehr krachte es jetzt zwischen den beiden einstigen Kontrahenten. Quelle: JACQUELINE STEINER

In Wahrheit steht die Zusammenkunft auf wackligen Füßen. Das Amt hat die drei Feuerwehren am 24. Mai zur „Anhörung“ eingeladen. Und zwar ab 17.30 Uhr im Halbstundentakt. Für die Feuerwehrleute aus Zitz, Viesen und Bensdorf ein unannehmbares Angebot. In einem Schreiben an Ramona Mayer verwahren sie sich gegen getrennte Gespräche. „Wir haben den offenen Brief gemeinsam unterzeichnet und erwarten deshalb eine gemeinsame Aussprache“, sagte Viesens Ortswehrführer Denny Post der MAZ. Sein Bensdorfer Amtskollege Klaus-Peter Bärmann befürchtet : „Das ist Taktik. Man will uns auseinanderdividieren.“

Kreisbrandmeister schaltet sich ein

Potsdam-Mittelmarks neuer Kreisbrandmeister Jens Heinze versteht die Aufregung nicht. Die Anregung zu zeitversetzten Runden unter seiner Teilnahme habe er gegeben, weil er sich nicht mit 20 Leuten gleichzeitig unterhalten könne, so Heinze. Er wolle sich die Meinung jeder Wehr in Ruhe anhören, sagte der Kreisbrandmeister auf Nachfrage. Sei dies nicht gewollt, werde es schwierig, zu einer Lösung zu kommen.

Potsdam-Mittelmarks neuer Kreisbrandmeister Jens Heinze kommt aus Treuenbrietzen. Er will an den Gesprächsrunden mit den Feuerwehren im Amt Wusterwitz teilnehmen. Doch die Kameraden pochen auf eine gemeinsame Aussprache mit allen drei Wehren aus Zitz, Viesen und Bensdorf. Quelle: Thomas Wachs

Ebenfalls brandaktuell haben die Zitzer Kameraden Amtsbrandmeister Ronald Melchert eine Abfuhr erteilt. Der oberste Feuerwehrmann des Amtes Wusterwitz wollte am 1. Juni die Neubestellung eines Ortswehrführers für den ausscheidenden Alfred Knoblauch vorbereiten. Doch von Knoblauch und seinem Stellvertreter Steffen Jäger folgte prompt die Ausladung. Für eine Anhörung in dieser Sache unter Leitung von Melchert würden die Zitzer keine Grundlage mehr sehen. Denn schließlich habe man dem Amtsbrandmeister das Misstrauen ausgesprochen. Brenzliger geht es wirklich nicht mehr.

Tauziehen um Melchert

Über allen Querelen steht nach 24 Jahren Ehrenamt die Frage nach der Qualifikation von Ronald Melchert als Amtsbrandmeister im Raum. Losgetreten von der Links-Fraktion in der Wusterwitzer Gemeindevertretung. Amtsausschussmitglied Lothar Ohge bekam jetzt als Einzelperson Akteneinsicht. Ans Tageslicht kam ein Berufungsurkunde zum stellvertretenden Kreisbrandmeister, ein Anpassungslehrgang zum Leiter einer Freiwilligen Feuerwehr (F V) und einige Anmeldungen zu Lehrgängen, aber keine Teilnahmebestätigungen. Für Kreisbrandmeister Heinze kein Grund an der Eignung Melcherts zu zweifeln: „Mir liegen keine Erkenntnisse vor, die dagegen sprechen, dass Herr Melchert nicht weiter Amtsbrandmeister bleiben darf.“

Von Frank Bürstenbinder