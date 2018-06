Herrenhölzer

Herrschaften vom Bauernverband durch den Spargelhof zu führen ist erheblich einfacher als einen Sack Flöhe zu hüten. So sagt es lachend Christian Damaschke, als er 28 Wusterwitzer Grundschülern das Gut Herrenhölzer zeigt. Die Aufgabe des 31-Jährigen Angestellten ist es an diesem Dienstagvormittag, den Jungen und Mädchen alles zum Spargelanbau zu erzählen. Dazu kutschiert er die Kinder sogar mit einem vom Traktor gezogenen Kremser über den Hof.

„Viele Kinder wissen gar nicht von zu Hause, woher der Spargel kommt“, sagt Anett Förster. Die 38-jährige Wusterwitzerin begleitet die Schüler, zu denen ihre beiden Söhne gehören, mit Lehrerin Luisa Stelle. Die 26-jährige Pädagogin hat die Stippvisite im Gut Herrenhölzer organisiert. „Die Idee steht schon seit einem Dreivierteljahr.“ Die Lehrerin, die in Bensdorf aufgewachsen ist, unterrichtet seit diesem Schuljahr in Wusterwitz Deutsch, Sachkunde und Sport. „Der kostenlose Ausflug ist der Wahnsinn“, freut sich Luisa Stelle.

Der Spargel ist gewaschen und für den Abtransport sortiert. Quelle: Marion von Imhoff

Zunächst gehen die Kinder auf ein Feld, um selbst Spargel zu stechen. Die Mühe ist groß, die Ausbeute mager. So lernen sie schnell, was für eine Plackerei es ist, das Edelgemüse aus dem Boden hervorzuzaubern.

Vom Feld in den Kremser zurück zum Gut Herrenhölzer

Vom Feld geht es mit dem Kremser zurück zum Gut. Christian Damaschke führt die Kinder in die Produktionshalle. Mehr als 40 Beschäftigt aus Polen, Rumänien und Ungarn, aber auch Einheimische arbeiten in der Halle, bugsieren den Spargel vorsichtig auf die Fließbänder, damit die Stangen sortiert und gewaschen werden.

Wusterwitzer Schüler besichtigen den Spargelhof Gut Herrenhölzer. Quelle: Marion von Imhoff

Zwei-, dreimal in der Saison lädt Gutsverwalter Ekhard Wolter Schulklassen ein. „Wir wollen ja unsere Nachwuchsgewinnung absichern und ein offenes Haus sein und die jungen Menschen an die Spargelproduktion heranführen“, sagt Wolter. „Die Kinder erfahren meist erst hier, wie viel schwere Arbeit hinter all dem steckt.“

Der Landwirt Christian Damaschke erläutert den Schülern, nach welchen Kriterien Spargel in verschiedene Güteklassen eingeteilt wird. Quelle: Marion von Imhoff

Kistenweise wird das Edelgemüse verarbeitet und in einer zweiten Halle verpackt, an diesem Tag auch für die Lieferung nach Dänemark. Rund 15 Prozent der Herrenhölzer Spargel-Produktion gehen in das nördliche Nachbarland. In dänisch beschriftete Banderolen liegen die weißen Stangen bereit für die Lebensmittelkette Dans.

Binnen 15 Minuten ist jede Spargelstange gewaschen und sortiert

„Wie lange dauert es, bis der Spargel hier verarbeitet ist“, fragt Carla. Zwischen Anlieferung, Reinigung und Verpackung durchläuft eine Stange Spargel einen rund 15-minütigen Prozess. Meist am gleichen Tag ist das Edelgemüse gestochen worden. Die Kinder staunen und staunen. Luisa Stelle ist begeistert, dass ihre Schüler auch eine Lieferung nach Dänemark miterleben.

„Ganz schön mühsam ist diese Arbeit“, sagt ein Mädchen. Die jungen Wusterwitzer werden Spargel künftig wohl mit anderen Augen ansehen, wenn er auf ihren Tellern landet.

Von Marion von Imhoff