Amt Wusterwitz

Mit dem Jahreswechsel haben die Personalquerelen im Brandschutzwesen des Amtes Wusterwitz einen neuen Höhepunkt erreicht. So erschüttert ein noch nie da gewesener Fall das Feuerwehrleben. Mit sofortiger Wirkung hat Amtsdirektorin Ramona Mayer ein Mitglied der Löschgruppe Bensdorf aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um den in Milow wohnenden Ralf Oehme.

Hausverbot für alle Gerätehäuser

Die Verwaltungschefin erteilte dem Oberbrandmeister Hausverbot für sämtliche Feuerwehrgerätehäuser in Trägerschaft des Amtes Wusterwitz. Oehme hat die ihm ausgehändigte Kleidung und den Rufmeldeempfänger unverzüglich an Ortswehrführer Klaus-Peter Bärmann zu übergeben. Für Oehme ist das Vorgehen der Amtsdirektorin ein Unding. Er wolle mit anwaltlicher Hilfe Widerspruch gegen den schriftlichen Austrittsbescheid einlegen, kündigte der geschasste Feuerwehrmann gegenüber der MAZ an.

Formalien als Begründung

Warum musste Ohme gehen? Die Amtsdirektorin führt in ihrem Schreiben an den Betroffenen im wesentlichen drei Gründe auf. Sein Aufnahmeantrag vom 21.Dezember 2017 war vier Wochen später vom stellvertretenden Amtswehrführer Stephan Krauße bestätigt worden. Jedoch hätte dies von Amtswehrführer Ronald Melchert erfolgen müssen, argumentiert die Verwaltungchefin. Zweitens habe Oehme seinen Wohnort vom havelländischen Milow nicht in das Amt Wusterwitz verlegt. Damit sei eine Voraussetzung für eine Mitgliedschaft nicht gegeben. Mayer stellt dabei auf die Tätigkeitsverordnung Freiwillige Feuerwehr (TVFF) ab.

Amtsdirektorin Ramona Mayer hat Ralf Oehme von der Bensdorfer Brandschutztruppe aus der Feuerwehr ausgeschlossen. Neuer juristischer Streit droht. Quelle: JACQUELINE STEINER

Viel schwerer als diese Formalien wiegt jedoch ein ganz anderer Knackpunkt. Oehme gehört zu den feuerwehrinternen Kritikern an Amtswehrführer Melchert und Amtsdirektorin Mayer. Diese gipfelte im vergangenen Jahr in einem offenen Brief der Feuerwehren Bensdorf, Zitz und Viesen an Landrat Wolfgang Blasig, in dem Melcherts Führungsstil und dessen Qualifikation in Frage gestellt wurde. Außerdem hat Oehme in einem Brief an den Petitionsausschuss des Landtages die Behauptung aufgestellt, dass im Amt Wusterwitz Diktatur und Korruption herrschen würden. Unter anderem auch wegen der bis heute von der Verwaltung blockierten Neuwahl eines stellvertretenden Amtswehrführers, die eigentlich schon im Frühjahr 2018 stattfinden sollte.

Kein Vertrauensverhältnis

„Das geht überhaupt nicht. Wer so gegen den Träger des Brandschutzes arbeitet, beschädigt das Vertrauensverhältnis innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Deshalb musste der Ausschluss sein“, sagte die Amtsdirektorin der MAZ. Kreisbrandmeister Jens Heinze geht davon aus, dass sich die Amtsdirektorin die Entscheidung reiflich überlegt hat. Nach aktueller Rechtsauffassung hätte die Aufnahme Oehmes mit einer Probezeit von einem Jahr verbunden sein müssen. Dies sei in Bensdorf nicht erfolgt. Aus kameradschaftlicher Sicht bedaure er jedoch den Ausschluss, meinte Heinze auf Nachfrage.

Früher Ortswehrführer in Milow

Oehme, der bis Mitte 2017 Ortswehrführer von Milow war, hält alle Vorwürfe, die er nun juristisch prüfen lassen will, für unbegründet. Außerdem habe er inzwischen einen Zweitwohnsitz in Vehlen angemeldet. Oehme war in Bensdorf unter anderem für die Ausbildung der Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr verantwortlich.

Von Frank Bürstenbinder