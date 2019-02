Wusterwitz

Beim Bauträger für eine künftige Seniorenwohnanlage in der Ernst-Thälmann-Straße steht die Entwurfsplanung kurz vor dem Abschluss. „Es geht gerade um Detailfragen. Bis Ende Februar sollen alle Vorstellungen zu Papier gebracht sein. Bevor der Bauantrag eingereicht wird, soll die Planung noch einmal den Gemeindevertretern vorgelegt werden“, kündigte Peter Würgatsch in dieser Woche gegenüber der MAZ an. Zusammen mit der Architektin Toni-Maria Anschütz und dem Planer Dirk Lehmann hat der Ingenieur die Seniorenzentrum Wusterwitz GmbH gegründet.

Zu den Feinheiten, die gerade diskutiert werden, gehört die Dachform. „Statt des ursprünglich vorgesehenen Flachdachs wäre auch ein Spitzdach vorstellbar. Der Dachboden könnte Abstellkammern für die Mieter aufnehmen. Wir wollen schon im Vorfeld so weit wie möglich auf die Wünsche und Vorstellungen der künftigen Bewohner eingehen“, so Mitinvestor Würgatsch. Gesprächsbedarf besteht unter anderem noch über die Größe der Balkone, die Ausführung der Fassade und ob die Bäder fensterlos bleiben sollen.

Nachfrage ist groß

Seit der Vorhabenträger vor einigen Wochen seine Ideen für eine Seniorenwohnanlage in Wusterwitz öffentlich vorstellte, haben sich zahlreiche Interessenten als mögliche Mieter vormerken lassen. „Wir spüren, dass unsere Entscheidung für den Standort richtig war. Die Nachfrage ist jetzt schon groß“, sagte Würgatsch. Damals kamen zahlreiche Anregungen aus dem Kreis der Ruheständler für die konkrete Umsetzung des Projektes zusammen. Für ihr Bauvorhaben wollen die Investoren ein kommunales Grundstück neben der Schule erwerben.

Zu einem Eigentümerwechsel kam es bisher noch nicht. Das Areal muss erst aus einer großen Grundstücksfläche, zu der auch das Schulgebäude gehört, herausgemessen werden. „Wir gehen fest davon aus, dass die Gemeinde uns bei dem Vorhaben unterstützt. Denn wir wollen gemeinsam zum Ziel kommen. Senioren sollen ihren Lebensabend verbringen können, ohne dafür ihr Heimatdorf verlassen zu müssen“, so Würgatsch.

Wohnungen mit Küchenzeile

Der geplante Baukörper ähnelt einem großen L und soll nach letzten Überlegungen 18 Ein-Raum-Wohnungen (50 Quadratmeter), sechs Zwei-Raum-Wohnungen (60 Quadratmeter) und vielleicht zwei Drei-Raum-Wohnungen (75 Quadratmeter) aufnehmen. Alle Wohnungen erhalten eine Küchenzeile. Die Mietpreise sollen voraussichtlich in einer Spanne von 449 bis 739 Euro liegen, was einer durchschnittlichen Quadratmetermiete von rund neun bis etwa zehn Euro entspricht. Alle Wohnungen werden barrierefrei ausgestattet. Dienstleistungen in der Pflege oder für die Essenversorgung können sich die Bewohner nach Wahl selbst dazu kaufen.

Zwar gibt es den Wunsch des Bauträgers eine Cafeteria in das Gebäude zu integrieren, doch wurde bislang noch kein Betreiber gefunden. Im Außenbereich gibt es Pkw-Stellplätze und überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Baubeginn soll im Herbst sein. Wird der Plan gehalten, könnten im Herbst 2020 die ersten Bewohner einziehen.

Von Frank Bürstenbinder