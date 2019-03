Amt Wusterwitz

Die Polizei hat im vorigen Jahr wegen dreier Sexualstraftaten in Wusterwitz und Rogäsen ermittelt. Das wurde erst jetzt bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte, kam es zu einer Verurteilung. Am 17. Februar hat ein 55 Jahre alter Mann in Rogäsen eine 18 Jahre alte Kollegin sexuell bedrängt und begrapscht. Die junge Frau zeigte den Täter an. Am 1. September 2018 verurteilte ihn das Amtsgericht Brandenburg zu 60 Tagessätzen zu je 30 Euro Strafe wegen sexuellen Missbrauchs.

Eine Sexualstraftat am 4. August 2018 am Wusterwitzer See hingegen konnte hingegen nach Angaben von Dorina Dubrau nicht aufgeklärt werden. Eine 49 Jahre alte Frau soll dabei von einem Unbekannten ebenfalls sexuell missbraucht worden sein. „Der Täter konnte nicht ermittelt werden“, so Dorina Dubrau. Einzelheiten zur Tat nannte sie nicht.

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen am 25. Oktober 2017 in der Bahnhofstraße in Wusterwitz endeten im vorigen Jahr ebenfalls mit einem Einstellen des Verfahrens. Der Verdacht hat sich nicht bestätigt.

Von Marion von Imhoff