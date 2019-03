Wusterwitz

Zwei betrunkene Besatzungsmitglieder sind am Mittwochabend auf einem Binnenschiff an der Wusterwitzer Schleuse aufeinander losgegangen. Zuvor waren die 41 und 30 Jahre alten Männer aus Polen in einen Streit geraten. In der Folge schlugen sie aufeinander ein und würgten sich. Anschließend zertrümmerte der Ältere von beiden in seiner Wut Scheiben im Steuerhaus des Schiffes.

An Polizei und Rettungswache ging ein Notruf heraus. Sanitäter brachten den Randalierer, der sich beim Einschmeißen der Scheiben an den Händen verletzt hatte, ins Klinikum. Anschließend durfte der Mann im Gewahrsam der Polizei seinen Rausch ausschlafen, „zur Verhinderung weiterer Straftaten“, so Polizeisprecher Heiko Schmidt.

Von MAZonline