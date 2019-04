Wusterwitz

Bis in die Wendezeit hätte ihr Lebensweg nicht unterschiedlicher sein können: Mario Zander (47) holte sich 1989 in Kanada einen mehrfachen Weltmeister-Titel im Kanu, machte Abitur, wollte eigentlich Journalist werden, absolvierte dann aber doch eine kaufmännische Lehre in Nordrhein-Westfalen. Für seinen Bruder Enrico (45) dagegen war Tischler das Größte. Wie schon für Vater Wolfgang, Großvater Gerhard und Urgroßvater Otto. Seine Lehre absolvierte er im Familienbetrieb, machte später seinen Meister. Sein Sport ist der Handball.

Lange Familientradition Der Wusterwitzer Tischlermeister Otto Zander gründete am 1. April 1919 die Tischlerei Zander und leitete damit eine lange Familientradition ein. Die Nachfolger übernahmen immer an einem 1. April die Geschäfte. Nach dem 1. Weltkrieg wurden neben Türen und Fenster auch Möbel hergestellt. Dabei blieb es nach 1945. Ab 1950 kam die Anfertigung von Särgen hinzu. Auch Rolläden, Paneele und Deckenverkleidungen wurden gebaut. Nach der Wiedervereinigung wählte die Firma Zander die Betriebsform einer GmbH. Moderne Produktionslinien für Kunststoff- und Holzfenster wurden angeschafft. Mario und Enrico Zander übernahmen die Firm von Vater Wolfgang am 1. April 2008. Der Seniorchef war bis zur Berentung Obermeister der Tischler- und Stellmacherinnung.

Das bodenständige Tischlerhandwerk führte die Brüder dann doch zusammen. 2008 übernahmen die beiden Wusterwitzer den väterlichen Betrieb in der Warchauer Straße, teilen sich seither die Geschäftsführung. Als Betriebswirt kümmert sich Mario um Verkauf und Kalkulation, der Handwerksmeister Enrico betreut die Produktion und die Baustellen. So kam es, dass die Zander-Brüder an diesem Montag in gemeinsamer Verantwortung auf das 100-jährige Bestehen ihres Familienbetriebes zurückblicken konnten. Mit Geschäftspartnern, Kunden, Freunden und Kollegen wurde das Jubiläum in der Kulturscheune begangen.

Unzählige Baustellen

„Natürlich sind wir stolz auf die lange Geschichte unserer Tischlerei, die auf ungezählten Baustellen in ganz Ostdeutschland ihre Spuren hinterlassen hat. Wir sind traditionsbewusst, aber realistisch. Wer 100 Jahre am Markt bestehen will, muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen“, sagte Mario Zander der MAZ. Fenster und Türen aus der eigenen Produktion sind längst die wichtigste Einnahmequelle. Doch die älteren Wusterwitzer wissen noch, dass bei Zanders bis 1990 auch Särge getischlert wurden. „Vater hat sich mit einem Lehrling den Sarg geschnappt. Dann brachten sie den Verstorbenen aus dem Trauerhaus zur Leichenhalle auf den Friedhof“, erinnert sich Enrico Zander.

Firmengründer Otto Zander (1898-1957). Quelle: privat

Damit war es nach der Wende schnell vorbei. Vater Wolfgang Zander, der 2010 verstarb, stand 1990 vor der Frage, wie er seinen stets privat gebliebenen Handwerksbetrieb für die Marktwirtschaft fit macht. Zu DDR-Zeiten gab es Arbeit genug. Wartezeiten von ein bis zwei Jahren auf neue Fenster waren für Hausbesitzer keine Seltenheit. „Das lag weniger an unseren Kapazitäten. Das Material war bilanziert. Holz und Glas wurden uns vom Staat zugeteilt“, so Enrico Zander. Mit der Wende kam plötzlich alles anders. Vater Wolfgang ahnte wohl, welche Konkurrenz auf den Plan treten würde.

Wolfgang Zander war mutig. Er nahm viel Geld in die Hand. Eine moderne Fertigungsanlage löste alte Handwerkstechnik ab. Schon am Tag der Währungsreform am 1. Juli 1990 nahm die Tischlerei Zander die Produktion von Kunststofffenstern auf. Als erster Hersteller weit und breit. Es war eine Zäsur in der langen Geschichte der Firma. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. In den Spitzenzeiten verließen bis zu 2000 Fenster jährlich die Tischlerei. 28 Leute waren beschäftigt, produzierten in zwei Schichten. Mit dem großen Boom ist es inzwischen vorbei.

Firma behauptet sich

Während viele Fensterbauer auf der grünen Wiese aufgegeben haben, behauptet sich die Firma Zander auf einem hart umkämpften Markt. Gerade werden Aufträge für die neue DRK-Kita in Brandenburg und eine Seniorenwohnanlage in der Havelstadt realisiert. Auch beim bevorstehenden Kita-Anbau in Wusterwitz verlässt sich die Kommune als Auftraggeber auf 100-jährige Erfahrung aus dem eigenen Ort.

Von Frank Bürstenbinder