Bensdorf

Noch immer trauern die Mitglieder des Märkischen Voltigiervereins Vehlen um ihr bestes Turnierpferd. Erst vor wenigen Wochen war das zehnjährige Brandenburger Warmblut Apricot plötzlich und unerwartet verstorben. Dennoch gaben die jungen Voltigierer beim jüngsten Holzpferdturnier in Gerwisch bei Magdeburg ihr Bestes. „Die drei Gruppen und sechs Einzelturner stellten ihre neuen Küren für die kommende Saison vor“, teilte Vereinsvorsitzende Bibiana Ferchland der MAZ mit.

Spenden für neues Pferd

Mit ihrem erfolgreichen Abschneiden in Gerwisch wollen sich die Vereinsmitglieder bei allen Spendern und der Gemeinde Bensdorf bedanken. Denn nach einem Aufruf kamen über 4500 Euro durch Privatpersonen und Firmen zusammen. Die Kommune hält in ihrem Haushalt zusätzliche 3000 Euro bereit. Mit dem Geld soll die Anschaffung eines neuen Turnierpferdes ermöglicht werden. Allerdings ist es bis dahin ein langer Weg. „Wir freuen uns riesig über die große Unterstützung. Allerdings wird es einige Zeit dauern, um aus einem geeigneten Pferd ein Voltigierpferd zu machen. Noch ist ein neues Pferd nicht gefunden. Aber wir sind wieder zuversichtlich diesen tollen Sport auch weiterhin betreiben zu können“, so die Vereinsvorsitzende.

Vierjährige auf Platz 2

Im einzelnen wurden in Gerwisch folgende Ergebnisse erzielt. Die Gruppe 1 belegte den 2. Platz von fünf Gruppen. Bei der Duoprüfung erturnten sich Alina Trenck und Lilly Sänger den 3. Platz. Lea Krankemann und Sophie Berner holten sich den 5. Platz bei zehn Duos. Die jüngsten Teilnehmer Pia und Zoe Krankemann (4) gelangten mit ihrer Gruppe auf Platz 2.

Das Holzpferd ist ein wichtiges Trainingsgerät der Voltigierer. Es ersetzt in den Wintermonaten das echte Pferd. Auf dem Holzpferd können außerdem alle Techniken und Bewegungsabläufe der Voltigierübungen trainiert werden, um diese auf dem Pferd perfekt zu beherrschen. Einige Vereine veranstalten spezielle Holzpferdturniere. In der Gemeinde Bensdorf wird der Voltigiersport seit 50 Jahren betrieben.

Von Frank Bürstenbinder