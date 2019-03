Mittelmark

Nach einem langen Flug aus dem Süden treffen die ersten Weißstörche in ihrer Heimat ein. Auch in das Woltersdorfer Nest auf der Kirche ist wieder Leben eingezogen. Schon kurz nach dem Männchen traf seine Partnerin ein. Beide Vögel begannen umgehend mit der Ausbesserung ihres Stammsitzes.

In Butzow traf der erste Storch am Dienstagvormittag ein, so früh wie noch nie. Schon seit ein paar Tagen erfreuen sich die Fohrder und Marzahner über die Rückkehrer. Möglicherweise hat die stürmische Großwetterlage an der zeitigen Ankunft der Störche mitgewirkt.

Von Frank Bürstenbinder