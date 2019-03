Wusterwitz

Das neue Wohngebiet am Südende von Wusterwitz hat jetzt einen offiziellen Straßennamen: Am Eggertsberg. Die Gemeindevertreter folgten mit diesem Beschluss in dieser Woche einem Vorschlag der CDU-Fraktion. Fraktionsvorsitzender Manfred Möritz hatte noch einen zweiten Idee unterbreitet. Nämlich Richard-Thüm-Ring. Und zwar zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen Altbürgermeisters und Ehrenbürgers von Wusterwitz. Der Vorschlag fand jedoch keine Unterstützung.

„Für die Wusterwitzer ist es schon immer der Eggertsberg gewesen. Dabei sollte es bleiben“, sagte Jürgen Engel (Freie Bürger und Bauern). Auch für den Vorschlag Götzes Höh’ gab es keine Mehrheit. Der Wusterwitzer Puppenspieler und Schnitzer Wilhelm Götze hatte zu Lebzeiten sein Anwesen auf dem Eggertsberg. In dem Wohngebiet ist Platz für neun neue Eigenheime.

Von Frank Bürstenbinder