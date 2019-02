Wusterwitz

Wellen und Locken bestimmen die Damen-Haarmode im Frühjahr 2019. Matte Blondtöne sorgen bei den Farben für einen starken Auftritt. Um sich für ihre Kundinnen fit für die neuesten Trends zu machen, reist Antje Walter einmal im Jahr in die Nähe von Venedig und lässt sich von italienischen Vorbildern inspirieren. Dabei führt die Friseurmeisterin ihren Salon nicht in einem noblen Stadtviertel mit Glamourfaktor, sondern auf dem Dorf.

Mut zu neuen Outfits

„Nur Haare waschen und schneiden reicht schon lange nicht mehr“, weiß Antje Walter. Seit sie sich vor genau 20 Jahren mit einem Friseurgeschäft in Wusterwitz selbstständig gemacht hat, macht die Friseurmeisterin die Erfahrung, dass auch die Landfrauen anspruchsvoller geworden sind. Sie haben Mut zu neuen Outfits, fragen nach schicken Farben und sind dankbar für so manchen Rat in Sachen Make-up. „Qualität und ständige Weiterbildung sind wichtige Voraussetzungen, um auf dem Land erfolgreich zu sein“, ist Antje Walter überzeugt.

Traumberuf erlernt

Schon als Kind wollte Antje Walter Friseurin werden. Um ihren Traumberuf zu erlernen, zog es die Brandenburgerin nach der Wende nach Bayern. In einem großen Augsburger Salon ging sie drei Jahre in die Lehre und sammelte anschließend erste Berufserfahrung. Doch der Gesellenbrief reichte ihr nicht. Nach ihrer Rückkehr nach Brandenburg setzte sie sich nach einem langen Arbeitstag auf die Schulbank und absolvierte die Meisterschule. „Das war eine harte Zeit, aber ich habe es nicht bereut“, meint Antje Walter.

Neustart in Wusterwitz

In der Havelstadt leitete die junge Meisterin gleich mehrere Salons einer großen Kette. Doch der Wunsch nach unternehmerischer Selbstständigkeit wurde größer. In Wusterwitz fand Antje Walter nicht nur ihren neuen Lebensmittelpunkt, sondern in der Walter-Rathenau-Straße ein Mietobjekt. Nach fünf Jahren ein kurzer Umzug an den heutigen Standort, der in dieser Woche nach umfangreicher Renovierung wiedereröffnet wurde. Zusammen mit ihrer Kollegin Silvia Brechlin kümmert sich die Chefin um Damen und Herren aus Wusterwitz und Umgebung. Auch Kunden aus Kirchmöser, Plaue und Brandenburg halten dem Salon seit vielen Jahren die Treue.

Besonderer Name

Zu seinem bombastischen Namen „Friseurgalerie des 21. Jahrhunderts“ kam der Salon wegen der Geschäftseröffnung im Jahr 1999. „Wir standen vor dem Jahrtausendwechsel. Deshalb wollte ich einen besonderen Namen, der in die Zukunft weist“, erinnert sich die Inhaberin. In den Hochzeiten beschäftigte Antje Walter, die sich im Wusterwitzer Schulförderverein engagiert und die Nachwuchs-Handballer unterstützt, vier Vollzeitkräfte und zwei Azubis. Das ist lange vorbei. Die Chefin lässt es inzwischen ruhiger angehen. Dafür bekommt ihr Salon regelmäßig Besuch. Einmal die Woche werden in einem gesonderten Raum Wimpernverdichtungen angeboten. Und weil es in Wusterwitz keinen Optiker gibt, hält Augenoptikermeisterin Fabienne Wendt aus Niemegk einmal im Monat mit ihrem Brillenkoffer eine mobile Sprechstunde ab.

Von Frank Bürstenbinder