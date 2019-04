Zitz

Wovon andere Kinder träumen, gehört für Denny Franke, Samira Mehlhaase und Yasmin Siebert schon zur Ausbildung. Vom Dach eines Tanklöschfahrzeuges stehen sie stolz am Wasserwerfer und beregnen mit seinem Strahl ein Stück Grünland. Natürlich unter Aufsicht. Dabei sind die drei jungen Brandschützer erst acht Jahre alt. So wie Tyler Guse und Charlot Buchholz, die ebenfalls zur Gruppe der unter Zehnjährigen gehören.

Zur Galerie Noch keine zehn Jahre alt sind die Mädchen und Jungen der Zitzer Kinderfeuerwehr. In dieser Woche haben sie geübt, wie ein Löschbrunnen abgepumpt wird. Und das in neuer Einsatzkleidung.

Erst vor knapp einem Jahr gründeten die Zitzer Kameraden neben ihrer Jugendgruppe eine Kinderfeuerwehr. Prompt holte der Nachwuchs beim jüngsten Amtspokalwettbewerb einen 1. Platz. Die Schützlinge von Jugendwart André Dombrowsky und seinem Stellvertreter und Bruder Philipp Dombrowsky wissen längst was ein Kupplungsschlüssel ist, welche Aufgabe der Schlauchtrupp hat, und wo die Rettungsmittel auf dem Einsatzfahrzeug verlastet sind.

Mit dem Kupplungsschlüssel verbindet Denny Franke den Saugschlauch mit dem Hydranten. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Mit unserer Werbung für den Brandschutz bieten wir Kindern eine sinnvolle Freizeitgestaltung an, bei der sie eine Menge lernen können – und zwar für die Eltern völlig kostenlos“, sagte Jugendwart Dombrowsky der MAZ. Zweimal im Monat steht für die Kleinen Ausbildung auf dem Programm. Von der Ersten Hilfe bis zum Knoten binden, vom Umgang mit der Kübelspritze bis zur Fahrzeugkunde bekommen die Grundschüler kindgerechte Grundlagen des Feuerwehrwesens vermittelt. Weil Feuerwehr auch Spaß machen soll, gibt es Ausflüge in Freizeitparks, Kegelnachmittage und die gemeinsamen Weihnachtsfeiern.

Saugleitung angekuppelt

„Sind die Wintermonate vor allem theoretischen Unterweisungen vorbehalten, folgen mit dem Frühling praktische Übungen“, so Jugendwart Dombrowsky. In dieser Woche stand das Abpumpen der Feuerlöschbrunnen in Zitz auf dem Programm. Beim Entfernen des festsitzenden Deckels vom Überflurhydranten am Brunnen im Unterdorf mussten die Erwachsenen noch helfen. Das Ankuppeln der Saugleitung an die Motorpumpe und den Hydranten schafften die kleinen Helfer unter Anleitung allein.

Philipp Dombrowsky hilft Denny Franke am Wasserwerfer. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zweimal im Jahr werden die Brunnen im Dorf abgepumpt, um sie auf ihre Leistungsfähigkeit zu testen. Das ist vor allem für die Wasserstelle am Ortsrand wichtig. Dort holen sich die Tanklöschfahrzeuge im Ernstfall ihren Nachschub. „Der Druck in der schon 1936 verlegten Trinkwasserleitung würde dafür nicht ausreichen“, weiß Alfred Knoblauch, der 30 Jahre an der Spitze der 1934 gegründeten Feuerwehr stand. Heute leitet er noch den Förderverein. Weitere Löschbrunnen gibt es auf dem Gelände der Agrargenossenschaft, die ebenfalls regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Die praktische Einbeziehung in die Arbeit der erwachsenen Vorbilder motiviert den Nachwuchs ungeheuer. „Wir sind dabei, weil uns die Kinderfeuerwehr richtig viel Spaß macht“, sind sich Samira und Yasmin einig. Beide besuchen die Wusterwitzer Grundschule, wo es seit langem eine Brandschutz-AG gibt. Dort konnten sich die Kinder bisher ihre Einsatzbekleidung ausborgen. Das ist seit neuestem nicht mehr nötig. Mit dem Regionalbereich West der Edis Netz GmbH haben die Zitzer einen Unterstützer gefunden, der für zehn Kinder einheitliche Hosen, T-Shirts, Jacken, Handschuhe und Schutzhelme finanzierte. „Wir freuen uns sehr über diese Hilfe. Für die Kinder ist die nagelneue Bekleidung ein weiterer Motivationschub“, ist Fördervereinsvorsitzender Knoblauch überzeugt.

Von Frank Bürstenbinder