Ziesar

Ein schwerer Verkehrsunfall hat die Wochenendruhe in Ziesar und Umgebung auf jähe Weise unterbrochen. Rettungskräfte und freiwillige Feuerwehrleute mussten am Sonnabendnachmittag auf die Landstraße zwischen Bücknitz und Ziesar ausrücken, um einem verunglückten Autofahrer aus Sachsen zu helfen.

Nach rechts abgekommen

Der Mann war aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an seinem Wagen Totalschaden. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach seiner Bergung in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. Während der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Zum Unfallzeitpunkt herrschte trockenes und sonniges Wetter.

Von Frank Bürstenbinder