Ziesar

Gleich zwei Jubiläen werden an diesem Sonntag auf dem Burghof in Ziesar gefeiert. Die Stadt Ziesar ist in diesem Jahr 1070 Jahre und das Blasorchester Ziesar 60 Jahre alt geworden.

„Bei den Vorbereitungen zum Burgfest stimmten Stadt und Vereine zu, dass diese Jubiläen unter Leitung des Musikverein Ziesar gemeinsam gefeiert werden sollten, hören die Anwesenden auf dem Burghof aus dem Mund von Bürgermeister Dieter Sehm.

Willy heißt der stimmgewaltigste Hahn von Ziesar. Michael Zimmermann und Freundin Lisa freuen sich über die 151 Male, die das Tier in einer Stunde kräht. Das Burgfest ist auch sonst ein Hochgenuss.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir am 1. Juni 1958 unser erstes Konzert vor dem Rathaus in Ziesar gegeben haben“, erinnerte sich 71-jährige Jürgen Zagermann. Kapellmeister war damals Karl Linke. Das Orchester spielte hauptsächlich Marsch- und Kampflieder.

Jürgen Zagermann blies damals als 11-Jähriger die Tuba. Der Klangkörper spielt inzwischen ein breiteres Repertoire: alles von Blasmusik bis zu moderner Musik.

„60 Jahre Blasorchester das war eine bewegte aufregende Geschichte mit Höhen und Tiefen. Es ist ein Stück Jugendarbeit in der Stadt Ziesar, der Schule und im Musikverein“, sagte Vereinsvorsitzender des Musikvereins Manfred Geserik.

Schon am Morgen beginnt das Krähen

Bereits am Morgen beginnt das Burgfest mit dem traditionellen Hähnekrähen. 21 Hähne schicken die Züchter des Rassegeflügelzuchtverein Ziesar an den Start. Ein Antwerpener Bartzwerg zeigt, was in ihm steckt. Er kräht was das Zeug hält, 151 Mal in der Stunde.

Besitzer Michael Zimmermann und Freundin Lisa freuen sich über den Sieg, sind stolz auf ihren „Willi“. Der Hahn von Lothar Friedrich schafft es, 117 Mal zu krähen und belegte zweiten Platz. „Der kleinste Hahn hat den meisten Krach gemacht“, sagt Vereinsvorsitzender Rudi Luther über das Federvieh.

Programm für die Kleinsten

Auf dem Burghof geht es sehr musikalisch weiter. Die Kleinsten führen mit Unterstützung von Jana Lauffeld und Ben Boettcher ein kleines Programm zum Thema Wasser auf. Maximilian(4), Josefine(3), Milan(2) und Levin(4) schlüpfen in Rollen von Piraten, Fröschen und Fischen und zeigen, was die alles so im Wasser erleben.

„Solch ein Fest kann nur geschehen, wenn viele Helfer und Vereine mit anpacken“, so Bürgermeister Dieter Sehm. Er nutzt die Gelegenheit und zeichnet verdiente Vereinsmitglieder des Musikvereins und dem Sportverein 31 mit der Ehrenamtskarte aus.

Die Feuerwehr kocht Erbsensuppe

Aus dem Musikverein werden Frank Eichelmann und Uwe Kühne vorgeschlagen. Beide unterstützen seit vielen Jahre die Neugestaltung des Ferienlagers auf der Insel Rügen. Marion Franke, Heimo Ludwig und Thomas Kreissl arbeiteten viele Jahre im Vorstand des SV 31 mit und werden dafür geehrt.

Beim Burgfest genießen die Besucher die musikalische Vielfalt und das kulinarische Angebot. Die Feuerwehr kocht 170 Liter Erbsensuppe. Regie führt zum ersten Mal Frank Mielke.

Die Kaffeetafel war mit mehr als 30 Kuchen gefüllt, gebacken von den Vereinsmitgliedern. Der Kultur- und Heimatverein Ziesar steuert als Geburtstagsgeschenk sechs Kuchen bei. Grillwürste, Steaks und Bier reicht die Freiwillige Feuerwehr und Bauer Wolter bot Rosmarinkartoffeln an.

Auch die Kinder kommen nicht zur kurz. Sie toben auf der Hüpfburg und erprobten sich an der Kletterwand des Kreissportbundes.

Von Silvia Zimmermann