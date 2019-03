Ziesar

Am 26. Mai haben die Ziesarer die Wahl. Entweder sprechen sie dem seit 20 Jahren regierenden Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) erneut das Vertrauen aus. Oder das Kreuz wird bei einem von der CDU überraschend aufgestellten Mitbewerber gemacht – René Mertens ( 46). Der im Familienbetrieb tätige Diplombetriebswirt hat den Mut gegen den gefühlt ewigen und immer noch beliebten Amtsinhaber anzutreten. In der Vergangenheit waren andere Bürgermeisterbewerber wie Astrid Voigt oder Mathias Laube gegen Sehm gescheitert.

Mertens ist nicht unbekannt

„Wir sind als CDU-Amtsgruppe der Meinung, dass es wieder an der Zeit ist einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen zu schicken. Ich wage die Herausforderung, um Flagge zu zeigen und den Wählern eine Alternative für einen Generationswechsel anzubieten“, sagte Mertens der MAZ. Mertens ist in der Stadt nicht unbekannt. Der Familienvater mit zwei schulpflichtigen Töchtern führt die Christdemokraten in Ziesar und Umgebung an. Seit der letzten Kommunalwahl ist er bereits Stadtverordneter. Außerdem gehört er dem Schulförderverein in Ziesar an, hat inzwischen den Vorsitz des Fördervereins für das Fläming-Gymnasium in Bad Belzig übernommen und ist Mitglied im Landeselternbeirat.

Amtsinhaber Dieter Sehm (SPD) bekommt zur Kommunalwahl einen Mitbewerber. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch wenn sich die Thomas-Müntzer-Oberschule mit Grundschule in der Trägerschaft des Amtes Ziesar befindet, sieht sich Mertens in der Verantwortung den Schulstandort nicht nur mit der Bausubstanz, sondern auch inhaltlich voranzubringen – sollte er zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt werden. Nachholebedarf sieht der Bewerber bei der wirtschaftlichen Entwicklung Ziesars und der Bereitstellung von Bauplätzen für junge Familien. Ihr komplettes Wahlprogramm will die CDU am 4. Mai an der Burg vorstellen.

Auch junge Leute dabei

Um den Spitzenkandidaten der CDU, der bei der Kommunalwahl außerdem für die Stadtverordnetenversammlung antritt, haben sich zwölf weitere Bewerber unter der Flagge der Partei für die Volksvertretung aufstellen lassen. Darunter eine ganze Reihe junger Leute, wie zum Beispiel Maik Rosenthal (27), Robert Fritsch (27), Tony Peters (28) und Florian Taege (32). Unter den Wahlvorschlägen der CDU finden sich aber auch gestandene Kommunalpolitiker. Bernd Gobel und Sabine Haug gehören dazu.

Mit insgesamt 13 Bewerbern für die Stadtverordnetenversammlung hat die CDU die mit Abstand längste Kandidatenliste eingereicht. Die SPD ist einschließlich ihres Spitzenkandidaten Sehm mit sieben Männern und Frauen dabei. Darunter bekannte Namen wie Simone Bab, Manfred Geserick, Uwe Roßner und Dietmar Varchmin. Auch die Kultur- und Heimatvereinsvorsitzende Silvia Zimmermann steht für die SPD zur Wahl.

Bekannte Gesichter

Mit sechs Bewerbern zieht die Wählervereinigung der Freien Bürger und Bauern ( FBB) in die Kommunalwahl. Wolfgard Preuß (71) will es noch einmal wissen. Mathias Laube und Thomas Kreissl gehören ebenfalls zu den bekannten Gesichtern. Jeweils drei Kandidaten stehen für die Ortsbeiräte in Köpernitz und Glienecke bereit. Traurig sieht es im Ortsteil Bücknitz aus. Weil sich keine Kandidaten gefunden haben, wird es dort keine Ortsbeiratswahl geben. Der künftige Bürgermeister von Ziesar wird sich um die Bücknitzer Belange direkt kümmern müssen.

Von Frank Bürstenbinder