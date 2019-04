Ziesar

Zeugen alarmierten die Polizei am Sonnabend gegen 11.30 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B107/ L96 (Brandenburger Landstraße) in Ziesar.

Ein 77 Jahre alter Mercedesfahrer aus Elsterwerda war mit vollem Tempo in die Kreuzung hinein gefahren, ohne auf die Vorfahrt zu achten. In der Kreuzung stieß sein Auto mit einem Ford Fiesta zusammen, in dem ein 67 Jahre alter Mann am Steuer saß. Anschließend überfuhr der Mercedesfahrer eine Verkehrsinsel.

Auch Beifahrerin verletzt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der Mercedesfahrer, seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz und ein Fordfahrer leicht verletzt. Alle drei konnten später nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden.

An den Autos entstand nach Polizeiangaben ein erheblicher Sachschaden in einer Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Wegen des Unfalls war der Notarzt mit einem Rettungshubschrauber gekommen. Die Kreuzung musste wegen der umfangreichen Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweilig voll gesperrt werden.

Von MAZ