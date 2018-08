Ziesar

Zum eigenen Geburtstag macht die Freiwillige Feuerwehr Ziesar regelmäßig selbst die Geschenke. Auf stolze 138 Jahre Feuerwehrgeschichte können die Kameraden zurückblicken und das wird traditionell mit einer großen Einsatzübung gefeiert. Dazu versammelten sich am Donnerstagabend auf dem Breiten Weg in der Stadtmitte zahlreich die gespannten Gäste und warteten, was die Truppe um Ortswehrführer Uwe Roßner in diesem Jahr geplant hatte.

Zur Galerie Einmal im Jahr zeigen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Ziesar mitten in der Stadt eine große Einsatzübung. Beteiligt ist neben den aktiven Kameraden auch die Kinder- und Jugendabteilung.

Komplett konnten die 24 aktiven Kameraden der Wehr nicht antreten. „Unser Tanklöschfahrzeug ist noch in Treuenbrietzen im Einsatz“, sagte Roßner. Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) standen aber zur Verfügung.

Für zwei Szenarien wurde Alarm ausgelöst und jedes Mal standen Menschenleben auf dem Spiel. Ein unvorsichtiger Autobastler klemmte unter seinem Gefährt fest, nachdem der Wagenheber versagt hatte.

Drehleiter im Einsatz

Und wenn in Ziesar schon eine Drehleiter zum Fuhrpark gehört, soll diese für die Zuschauer auch im Einsatz zu sehen sein. Deshalb spielte die zweite Übungsszene in luftiger Höhe auf dem Rathausdach. Vom heißen Wetter übermannt, war dort ein Dachdecker ohnmächtig geworden und brauchte dringend Hilfe.

Zuerst durfte die Kinder- und Jugendfeuerwehr zum Autounfall ausrücken. Per Sirene gerufen und kurz darauf mit Blaulicht und Martinshorn vor Ort, waren die acht Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren ganz professionell in der Abarbeitung des Einsatzbefehls. „Dafür wird immer am Freitag unter Anleitung der Jugendwarte Michael Kühne und Andy Utermark am Gerätehaus geübt und interessierte Kinder und Jugendliche können gerne mitmachen“, rührte Roßner gleich die Werbetrommel.

Viel Applaus für den Feuerwehrnachwuchs

Um den unvorsichtigen Autofahrer zu befreien, kamen Hebekissen zum Einsatz. Die Kommandokette stand und die Jugendwarte, die jeden Handgriff ihrer Schützlinge genau beobachteten, mussten nicht eingreifen. Mit der Übergabe des vorsichtig unter dem Wagen hervor gezogenen Patienten an die Rettungsassistenten des Roten Kreuzes durfte sich der Feuerwehrnachwuchs einen großen Applaus vom Publikum abholen.

Mit einer Bratwurst in der Hand beobachteten die Kleinen dann, wie ihre großen Kameraden den eigenen Einsatz meisterten. In Ziesar gehen den Übungen möglichst lebensecht über die Bühne. Deshalb stand mit Marcel Buda von der Köpernitzer Dachdecker-Firma Cenkier ein echter Handwerker an der Einsatzstelle und machte ein besorgtes Gesicht.

Rettung mit einer Trage

Der Kollege auf dem Rathausdach meldete sich nicht mehr und deshalb musste die Feuerwehr helfen. Die Feuerwehrleute brachten ihre Drehleiter in Position und verschafften sich aus dem Korb einen Überblick über die Lage.

Schnell fiel die Entscheidung. Der Dachdecker muss mit einer Trage gerettet werden. Die schwebte schließlich aus zehn Metern Höhe an einer Seilkonstruktion zur Erde. Um den ganzen Einsatz abzusichern, hatten sechs Kameraden auf dem Gehweg vor dem Rathaus einen Sprungretter ausgebreitet. Der wurde zum Glück nicht gebraucht und nicht nur deshalb gab es Applaus vom Publikum.

Von Christine Lummert