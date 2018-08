Ziesar

Pia Schmidt, Finn Buchholz und Emma Pocepnia waren am Sonnabendvormittag besonders stolz, als sie ihre Zuckertüten bei der Einschulungsfeier aus den Händen ihrer Eltern bekamen. Besonders Finn war froh, dass er von seinem Vater Daniel eine Monster-Schultüte bekam. Er sich solch eine Tüte sehnlichst gewünscht. Die Eltern hatte auch einiges zu tun, um diese selbst herzustellen.

Alle drei Kinder besuchen ab Montag als Erstklässler die Thomas-Müntzer-Schule in Ziesar. Wir freuen uns auf die Schule, sagen die drei Kinder aus Glienecke. Gemeinsam mit weiteren neunzehn Mädchen und Jungen aus dem Amt Ziesar besuchen sie die Klassen Flex A und Flex B. „Herzlich Willkommen ihr ABC-Schützen“, begrüßt Schulleiterin Katharina Vogt die Mädchen und Jungen und die zahlreichen Gäste in der Aula der Oberschule.

„Das ist ein besonderer Tag für ihre Kinder und ihre Familie. Ein großer Schritt für die Mädchen und Jungen, denn es verändert sich so vieles in ihrem Leben. Sie lernen Rechnen, Schreiben, Zeichnen, Singen und Turnen“, hören die Anwesenden weiter. Für ihre Einschulung haben sich die Kleinen besonders schick herausgeputzt. Mit Kleidern und Schleifen im Haar die Mädchen. Mit Hemd und Hosen die Jungen. Die Freude auf ihre Zuckertüten war bei den Abc-Schützen vorrangig. Bevor sie aber die toll aussehenden Schultüten bekamen, wurden die angehenden Schüler, Eltern und Gäste mit einem kleinen Programm auf den Schulalltag eingestimmt. Die Schüler der Flex-Klassen hatten dazu einiges vorbereitet.

Es wurden Gedichte vorgetragen, das Lied vom Schulgespenst vorgesungen oder gemeinsam getanzt. Joselien Brenner aus Ziesar spielte auf ihrem Saxophon rockige Töne wie „Yesterday“ von den Beatles oder „Smoke on the Water“ von Deep Purple. Dem Publikum gefällt’s, es applaudiert kräftig. Eine ganz besondere Schultüte hat die Schulleiterin für die Kinder vorbereitet. „Ich packe euch etwas Süßes hinein, denn so ein Schulalltag ist nicht immer leicht. Das soll euch trösten. Malfarben, eine Flöte sowie ein Kuscheltier gehören auch dazu. Das Kuscheltier soll für euch ein Freund sein, wenn ihr einen braucht. Ein Radiergummi soll dazu dienen, missglückte Sachen wegzuradieren, um wieder neu anzufangen“, gibt die Lehrerin den Schülern mit auf den Weg.

In der Filiale Görzke nimmt Primärstufenleiterin Sabine Schild die Einschulung vor. Ab Montag werden dort 13 Mädchen und Jungen durch die Klassenlehrerin Anett Malchow unterrichtet.

Die Thomas-Müntzer-Oberschule mit Grundschule und Filiale in Görzke liegt in der Trägerschaft des Amtes Ziesar. „Wir haben zurzeit 35 Lehrer, die die Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichten. Eine neue Lehrkraft konnten wir für den Bereich Naturwissenschaften einstellen. Im Primärbereich haben wir einen stabilen Stamm an Kollegen, die die Schüler unterrichten“, sagt Vogt.

Im Freizeitbereich, im Unterricht und in den Ferien werden die Kinder durch die IKTB – Integrative Kindertagesbetreuung, betreut. Für die Eltern von Pia, Finn und Emma war diese Einschulung auch noch mal eine Erinnerung an ihre eigene Schulzeit. Sie wurden auch in diese Schule eingeschult und erinnern sich gern an diese Zeit zurück.

„Ich besuchte bis zur 13. Klasse die Oberschule“, sagt Vater Daniel Buchholz. „Die Atmosphäre an dieser Schule ist sehr familiär und die Kinder können gut beschützt ihre Grundschulzeit verbringen“, sagt Mutter Kathleen Pocepnia.

Von Silvia Zimmermann