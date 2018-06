Bücknitz

Das einst beliebte Café Gumpert in Bücknitz liegt im Dornröschenschlaf. Der frühere Betreiber Peter-Klaus Gumpert, einstiger Profiboxer und von 1963 bis 1966 deutscher Meister im Halbschwergewicht, hat das Café geschlossen. Vor wenigen Monaten hat er sich mit 80 Jahren dazu durchgerungen, sich aus der Gastronomie zurückzuziehen. Nun suchen Peter-Klaus Gumpert und seine Lebensgefährtin Sonja Niegsch einen Nachfolger, inserieren und schauen, aber bisher vergeblich. Nicht ein Interessent hat sich gefunden. „Dabei würde die Pacht ganz gering sein“, sagt Sonja Niegsch.

Alles wirkt in dem kleinen Restaurant, als müsste nur der Knopf der Kaffeemaschine gedrückt werden, und schon breitete sich Wiener Kaffeehaus-Stimmung aus. Die 30 Sitzplätze, die Tische, die Kaffeebar, selbst der Tresen für den Eisverkauf zur Straße hin, lassen den jahrelang regen Betrieb noch erahnen.

Peter-Klaus Gumpert (l.) im Kampf gegen Rudi Nehring 1962 in Frankfurt am Main. Dabei verteidigte Gumpert seinen Titel als Deutscher Meister. Quelle: Gumpert

„An den Wochenenden war es so, dass man wirklich hetzen musste, da war das Café auch gut gefüllt“, berichtet Sonja Niegsch. Bis 2016 fuhr Peter-Klaus Gumpert zudem noch mit seinem Eiswagen über die Dörfer. Verkaufte gut. Der Renner war Joghurt-Kirsch.

Eine Traurigkeit über das Ende des Cafés Gumpert

Die Traurigkeit, dass es nicht mehr weitergeht mit dem Café Gumpert, ist den beiden anzumerken. „Die Saison suchen wir noch. Selbst wenn nur einer probeweise erst einmal kommt, würden wir uns darauf einlassen“, sagt sie. Sonst bauen sie es um, „vielleicht zu einer Pension“. Furcht vor der Selbstständigkeit, das Einzugsgebiet, die Personalnot in der Gastronomie, all das seien Hinderungsgründe für einen möglichen Interessenten.

Der letzte Kampf in Rom Peter-Klaus Gumpert ist 1938 in Berlin-Treptow geboren. Er ging nach West-Berlin und absolvierte von 1959 bis 1965 seine Profi-Karriere. Seinen letzten Kampf hatte Peter-Klaus Gumpert am 8. Juli 1965 in Rom bei der Europa-Meisterschaft. Dort erlitt er durch den unfairen Schlag seines Gegners Giulio Rinaldi in die Nierengegend einen akuten Nierenschock. „Es ging zwischen Leben und Tod“, sagt seine Lebensgefährtin Sonja Niegsch im Rückblick. Der Boxprofi wurde in eine Klinik nach Frankfurt am Main geflogen, wo ihn die Ärzte retteten. Aus seiner aktiven Zeit stammen auch Begegnungen mit Sportgrößen wie Marika Kilius und Bubi Scholz.

Nach seiner Boxkarriere eröffnete Peter-Klaus Gumpert in West-Berlin am Wittenbergplatz nahe dem Kudamm ein Tag- und Nachtcafé. Filmschauspieler Curd Jürgens war einer seiner Gäste gewesen. Dort lernte der gebürtige Berliner vor 35 Jahren auch seine Lebensgefährtin Sonja Niegsch kennen. Als diese mit ihrer Freundin kurz in das Restaurant schaute, rief Peter-Klaus Gumpert: „Steht da nicht herum, kommt herein.“ Sie kam herein – um zu bleiben.

Sonja Niegsch ist seit 35 Jahren die Frau an seiner Seite

Sonja Niegsch war 40 Jahre Bürokauffrau und zuletzt Abteilungsleiterin in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Derzeit bietet das Paar noch ein Pensionszimmer an. „Das Bewirten, der Kontakt, die Menschen, all das fehlt mir sehr“, sagt Peter-Klaus Gumpert. Aber die Gesundheit ließ es nicht mehr zu. Das Leben ohne Job, das fällt auch dem 80-Jährigen nicht leicht. Gelernter Zimmermann ist Peter-Klaus Gumpert, er war im Bergwerk, ist zur See und Taxi gefahren. „Eigentlich könnte er ein Buch schreiben“, sagt seine Lebensgefährtin.

Es war ein kleiner Bauernhof, den die beiden 2004 in Bücknitz erwarben und mit viel Eigenleistung sanierten. Sie wollten etwas Eigenes. „In Berlin oder im Speckgürtel hätten wir das finanziell nicht gekonnt“. So zogen sie vor 14 Jahren hinaus in das Abenteuer Landleben. Die ersten acht Jahre liefen gut: „Als der Bürgersteig noch nicht gebaut war, haben die Lkw vor dem Haus gehalten und die Fahrer sich ein Eis auf die Hand gekauft.“ Der Durchgangsverkehr brettert heute vorbei, auch an der Wiese, die sie eigens als Parkfläche dazu gepachtet haben.

Die Kunden, sie wurden weniger: „Es waren ja viele Ältere, die kriegen Diabetes, sterben weg oder können nicht mehr raus“, sagt Sonja Niegsch. „Naja, es war nie der Brüller.“ Aber das Café war ein Zuverdienst zur Rente. „Leben konnte man nicht davon“, gesteht sie. Peter-Klaus Gumpert hakt lächelnd ein: „Kommt auf den Lebensstan-dard an.“ Da lacht auch sie.

Von Marion von Imhoff