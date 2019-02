Ziesar

Feuerwehrleute aus dem Amt Ziesar mussten am Dienstagmorgen einen verunglückten Lkw-Fahrer aus seinem Lastzug befreien. Der Mann war hinter dem Steuer eingeklemmt worden, als der zu einer deutschen Spedition gehörende Truck neben der Autobahn 2 gegen einen Baum krachte.

Erst neben der Autobahn kam der verunglückte Lkw zum Stehen. Quelle: Christian Griebel

Zuvor war der Laster gegen 5. 30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Wollin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der mit Styropor beladene Lkw durchbrach einen Wildfangzaun und prallte im angrenzenden Waldstreifen mit einem Baum zusammen. Wie Ziesars Amtswehrführer Andy Laube mitteilte, war der Fahrer ansprechbar. Er konnte sich jedoch nicht selbst aus dem Fahrerhaus befreien. Feuerwehrleute bargen den schwer verletzten Fahrer und übergaben ihn an den Rettungsdienst.

Nach einer ersten Vollsperrung wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. „Während der Bergungsarbeiten am Vormittag müssen Kraftfahrer mit Behinderungen in Fahrtrichtung Berlin rechnen. Der Einsatz dauert an“, sagte Polizeisprecher Daniel Keip der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder