Boecke

Offenbar weil ihr ein Reh vor das Auto gelaufen ist, hat eine Autofahrerin bei Boecke am Mittwoch gegen 6.40 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Die 30-Jährige wollte auf einer Kreisstraße zwischen Boecke und dem Abzweig zur Landesstraße 93 mit ihrem Peugeot dem Tier ausweichen, verlor die Kontrolle über den Wagen und schleuderte gegen einen Baum. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen an Armen und Beinen.

Ein Rettungshubschrauber flog zum Unfallort. Ebenso rückten Feuerwehr, Rettungssanitäter und Polizei aus. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte während der Rettungsarbeiten die Straße bis 8.15 Uhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Von MAZonline