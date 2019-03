Görzke

Über 400 Protestunterschriften gegen die geplante Schließung der Görzker Sparkassenfiliale haben Bürgermeister Jürgen Bartlog und Amtsdirektor Norbert Bartels an MBS-Marktdirektor Christian Ebert bei einem Treffen in Bad Belzig übergeben.

Gleichzeitig überreichten die beiden Kommunalvertreter einen Begleitbrief, in dem die Forderungen nach einer Weiterführung der Bankgeschäfte in Görzke ausdrücklich unterstützt werden.

Erneuert wurde das Angebot, gemeinsam mit dem derzeitigen Vermieter oder in kommunalen Räumen die Weiterführung der Geschäfte mit eingeschränkten Öffnungszeiten zu ermöglichen.

Kritik an MBS

„Die Unterschriften sind nicht vergeblich. Wir geben noch nicht auf“, sagte Görzkes Gemeindeoberhaupt der MAZ auf Nachfrage. Allerdings würde das Angebot, kommunale Räume für Sparkassengeschäfte zur Verfügung zu stellen, wegen der Sicherheitsauflagen wohl nicht zum Tragen kommen.

„Die MBS lässt die Leute allein“, beklagt sich Bartlog. MBS-Pressesprecher Robert Heiduck verweist dagegen auf die „tiefe Verwurzelung“ mit der Region: „Wir haben vollstes Verständnis für den Unmut unserer Kunden. Doch auch die MBS muss nach betriebswirtschaftlichen Kritierien arbeiten. Leider wird die Görzker Geschäftsstelle von immer weniger Kunden nachgefragt. Über die Hälfte der Görzker Kontoinhaber erledigt Geldgeschäfte in Ziesar, Wiesenburg oder Bad Belzig.“

Es bleibt bei Schließung

Die Nutzung kommunaler Räume, wie vom Bürgermeister und Amtsdirektor vorgeschlagen, komme wegen der strengen Vorschriften zur Kassenhaltung nicht in Frage, so Pressesprecher Heiduck.

Es bleibe deshalb bei der beschlossenen Schließung Ende Juni 2019. Wer von den Kunden nichts unternimmt, wird automatisch der Wiesenburger Geschäftsstelle zugeschlagen. Ansonsten können sich Konto-Inhaber auch in Bad Belzig oder in Ziesar anmelden. Diese Filialen würden durch die Schließung der Görzker Zweigstelle gestärkt, so Heiduck.

Von Frank Bürstenbinder