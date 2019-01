Wenzlow

Unter dem Motto: „Das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht“, steht der 11. Winterumtrunk am Sonnabendabend in Wenzlow. Das beheizte Partyzelt ist bestens gefüllt mit tanz- und feierlustigen Menschen.

Auf der Tanzfläche gab es kaum einen freien Patz, um seiner Tanzleidenschaft genüg Raum zu geben. So wurde nach und nach das gesamte Festzelt zu einer großen Tanzbühne. Hip-Hop, Techno und Schlagerhits wurden von den beiden DJs „The Partychrashers“ Woody da Silva und Chris aufgelegt.

Die Musikmischung erfasste auch den letzten Partygast und das Zelt bewegte sich im Takt. Bei bekannten Hits sang die Masse sogar mit. Arme in die Höhe, den Kopf bewegen und den Körper rhythmisch im Takt bewegen, war etwas gegen den langen Winterblues.

Freunde und Bekannte treffen, einen Plausch halten und gemeinsam einen Cocktail dazu trinken. Lange mussten die Fans des Winterumtrunks auf diesen verzichten, umso größer war die Freude bei den Besuchern. So kamen sie auch in Massen aus Potsdam-Mittelmark, aus Sachsen-Anhalt und der Stadt Brandenburg am Samstagabend nach Wenzlow angefahren.

So richtig tanzen und feiern

Die Mädels der Frauenfußballmannschaft von FC Borussia Brandenburg fuhren auch nach Wenzlow. Zusammen wollten Cindy, Caro, Sarah, Nora, Nicole und Maria so richtig tanzen und feiern.

„Wir haben am Sonntag ein Spiel in Beelitz und das ist so unsere Einstimmung darauf“, gaben die Fußballerinnen zu verstehen. Sie mischten sich unter die Masse und tanzten ausgiebig.

„Das ist doch eine gelungene Party“, findet der erfreute Kevin Kujat aus Wenzlow. „Wir junge Wenzlower freuen uns, dass mal wieder etwas los ist im Ort. Gut ist auch, dass die Leute diesen Winterumtrunk wieder angenommen haben.

Bürgermeister ist begeistert

Auch Bürgermeister Martin Schäfer hält sein Versprechen und lässt sich beim Winterumtrunk sehen. Er ist begeistert von der vorherrschenden Stimmung.

Zur Tanzmusik gibt es auch etwas fürs Auge. Die beiden Tänzerinnen Julia La Maure und Pink wiegen ihre Hüften und ihre Körper um die Tanzstange. Vor allem die männlichen Zuschauer sind begeistert, zücken ihre Handys und halten die Darbietung fest.

Während die einen feiern, kümmert sich ein 40-köpfiges Team um den Einlass, die Versorgung mit Getränken, der Parkplatzzuweisung und die Garderobe der Gäste.

Die Damen am Thresen

Linda Schulz, Jenny Bornemann, Marlen Ludwig und Nadin Detloff verkaufen Getränke. Die Mädels aus Wusterwitz und Brandenburg haben schon bei früheren Events mitgeholfen. Es macht ihnen Spaß, auch wenn sie ihrer Tanzleidenschaft dieses Mal nicht nachgehen können.

Auf dem Parkplatz vor dem Festzelt herrscht kein Chaos. Den Parkplatzanweisern folgten alle Autofahrer vorbildlich. Im Zelt garantieren zahlreiche Sicherheitsleute einen ruhigen Ablauf.

Vizekreisbrandmeister Andy Laube ist vor Ort. „Solche Events müssen brandsicherheitstechnisch abgesichert werden, das ist eine Pflicht des Veranstalters.“

Genug Eis für die Cocktails

Über den regen Zuspruch freut sich Veranstalter Matthias Voigt. Er selbst kann die Partystimmung kaum genießen. Denn er kümmerte sich darum, dass genügend Eis für die Cocktails vorrätig ist oder bringt den Müll schnell aus dem Zelt.

Vor elf Jahren ist das große Treffen entstanden, eine Handvoll Freunde, Helfer und Gäste standen damals Pate. Mittlerweile ist es zu einem Winterevent geworden.

„Viele Bekannte und Freunde haben mich immer wieder gefragt, wann es den nächsten Winterumtrunk geben wird“, erklärt Voigt. 2018 habe er sich dann entschlossen, die Veranstaltung wieder aufleben zu lassen. „Es hat auch etwas in der Region gefehlt“, so Voigt.

Getanzt wird von 19 Uhr bis 4.30 Uhr. „Aus Feuerwehrsicht war alles in Ordnung, die Sanitäter mussten drei Personen versorgen“, berichtet Vizebrandmeister Andy Laube am Ende der Nacht.

Von Silvia Zimmermann