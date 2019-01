Görzke

Zwei Landesväter gaben sich am Freitagabend zum 130-jährigen Jubiläum der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr von Görzke die Klinke in die Hand. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) überbrachte Glückwünsche für die Kameraden zum Stiftungsfest. Auch König Friedrich II. machte eine Stippvisite bei den Feuerwehrleuten – Hans-Jürgen Krauss aus Görzke war mal wieder in die historische Uniform geschlüpft.

Bevor sich die zwei Landesväter über die Politik im Lande Brandenburg austauschten, überreichte Friedrich der Große eine Erinnerungsurkunde anlässlich des Jubiläums der Wehr an Feuerwehrchef Steffen Jirjahlk. Dann widmete er sich ganz Woidke.

Zur Galerie Mit zahlreichen Gästen ist die Festsitzung zum 130-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Görzke über die Bühne gegangen. Auch gab es manche Ehrung.

Ganz nach Friedrichs Manier ließ er den jetzigen Landeschef mit dem Satz „ Woidke, er komme zu mir“ vor die Versammlung antreten. Woidke zögerte nicht lange und positionierte sich neben dem Monarchen.

Nach einem kurzen Austausch, in dem die Versammlung erfuhr, dass die Vorfahren von Dietmar Woidke bereits beim Soldatenkönig dienten, verlieh der Alte Fritz dem Ministerpräsidenten eine Erinnerungsurkunde und einen Button.Das Feuerwehrblasorchester Görzke, seit über 40 Jahren eine feste Größe in der Wehr, spielte dazu Marschmusik und die Brandenburger Rote-Adler-Hymne.

Kameraden beim Einsatz

Woidke schilderte eindrucksvoll die Erlebnisse von der Arbeit der Kameraden beim Löschen der Brände in Treuenbrietzen und Fichtenwalde, von den Hilfsaktionen und die Solidarität, die er dort erleben konnte. „Wir als Regierung können die Arbeit der Kameraden nicht hoch genug schätzen und wir tun alles, um die ehrenamtliche Arbeit dieser Menschen zu würdigen. Feuerwehrkameraden gehen dorthin, wo andere Menschen herausgeholt werden. Sie riskieren ihr Leben und ihre Gesundheit“, sagte Dietmar Woidke.

Bei dem Festakt erfuhren die Zuhörer einige Episoden aus der Geschichte der Wehr. vorgestellt von Hans Joachim Grabsch, der von 1990 bis 2006 die Wehr leitete. 1887 brach in Görzke am Untertor ein Großbrand aus. Das Feuer überraschte die betroffenen Familien bei einer großen Tauffeier. Schnell fanden sich Helfer ein. Das Vieh und anderer Hausrat konnte gerettet werden. Aber 40 Gehöfte fielen den Flammen zum Opfer, hieß es in einem Augenzeugenbericht.

Wie es damals angefangen hat

Da die Hilfsaktionen schlecht koordiniert waren, es keine Technik gab und die Helfer nicht ausgebildet waren, schlossen sich Görzker zusammen und gründeten zwei Jahre später am 16. Januar 1889 die Freiwillige Feuerwehr von Görzke. Der erste Wehrführer war damals Karl Edward Busse.

Grabsch berichtete über die Ausrüstung, die Einsätze bis hin zum sozialen Engagement der Kameraden im Ort. Als Ausrüstung standen den Kameraden ein Helm mit Nackenleder zur Verfügung. Für Hosen und Schuhe mussten die Aktiven selbst sorgen. Auch die Technik war sehr bescheiden. Im Gründungsjahr wurde ein Gerätehaus gebaut und eine Handdruckspritze angeschafft.

Die ersten Fahrzeuge

1937 bekamen die Görzker eine Motorspritze und 1969 das erste Löschfahrzeug, einen Robur als LF8. 1978 wurde der S4000, der von der Belziger Wehr kam, in den Dienst genommen. Dieses Fahrzeug besitzt die Wehr heute noch als Oldtimer. „In den 130 Jahren wurde die Feuerwehr Görzke zu 731 Einsätzen gerufen“, hörten die Anwesenden.

Eine besondere Verbindung zur Wehr hat die Familie Pohlmann aus Görzke. Mittlerweile sind vier Generationen aktiv dabei. Es handelt sich um Siegfried, Winfried, Carsten und Finn Pohlmann. Siegfried (83 Jahre) begann 1958 als Maschinist seine Arbeit in der Wehr. „Über seine Tragkraftspritze ließ er nichts kommen“, lobte Grabsch sein Engagement.

Die vierte Generation ist dabei

Sohn Winfried (62) begann 1985 und trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Maschinist. Mit Carsten Pohlmann (39), der sich bis zum Zugführer qualifizierte, ist die dritte Generation aktiv beim Feuerwehrdienst. Der Jüngste im Bunde ist der sechsjährige Finn, der sich in der Kinderfeuerwehr engagiert.

Vizelandrat Christian Stein ( CDU), Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Frank Kliem und Vizekreisbrandmeister Andy Laube überbrachten Glückwünsche und drückten ihre Hochachtung vor der Leistung der Kameraden aus. „Die Görzker Wehr ist eine, auf die wir uns immer verlassen können“, sagte Laube.

Ein sehr nachhaltiges Geschenk

Die Kameraden der Wehr aus Hohenlobbese-Wutzow machten den Görzkern ein besonderes Geschenk. „Wir restaurieren für die Kameraden in Görzke ihre alte TS aus dem Jahr 1937“, sagte der Wutzower Julian Schwechheimer.

Zu den Gratulanten gehörten auch Kameraden der Feuerwehren aus dem Amt Ziesar, dem Amt Wusterwitz und der Gemeinde Wiesenburg/Mark. So brachten die Kameraden aus Reetz ein nachhaltiges Geschenk in Form eines Sauerkirschbaumes mit.

Zwei Fässer Bier

Der CDU-Kreistagsabgeordnete Knut Große und Amtsdirektor Norbert Bartel aus Ziesar lobten ebenfalls die Arbeit der Kameraden. Das dieses Fest ordentlich gefeiert werden konnte, brachten beide je ein Fass Bier mit.

„Die ortsansässigen Vereine wie der Schützenverein, die Line-Dancer, der Sportverein und der Förderverein Görzke unterstützten uns bei der Ausgestaltung und Durchführung des Jubiläums. Dafür möchten wir unseren Dank aussprechen“, sagte der stellvertretende Wehrleiter Detlef Debriel. Gefeiert wurde im Gerätehaus bis in die frühen Morgenstunden.

Von Silvia Zimmermann