Bücknitz

Hinter der Freiwilligen Feuerwehr Bücknitz liegt ein anstrengendes Jahr 2018. Darauf machte Löschgruppenführer Tobias Danker bei der Jahreshauptversammlung aufmerksam. „Wir wurden zu 22 Einsätzen gerufen. Das waren 13 Alarmierungen mehr“, hörten die anwesenden Kameraden. Darunter waren neun Brandeinsätze und acht technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen. Eine gute Ausbildung der Feuerwehrleute sei deshalb unerlässlich, so der Löschgruppenführer.

Andy Laube und Tobias Danker mit den neuen Feuerwehranwärtern Maik Rückert, Benjamin Danker, Richard Schulte und Tino Splitt. Quelle: Silke Ackermann

Mit Stolz konnte Danker verkünden, dass die Wehr alle Einsätze personell absichern konnte. Die Kameraden Benjamin Krügel und Dieter Altenkrüger waren bei 16 Einsätzen mit dabei. Melissa Heinrich und Lars Hoffmann haben die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger absolviert. Beide befinden sich zurzeit auch in der Truppmann-II-Ausbildung. „Drei Jugendliche der Jugendfeuerwehr absolvierten erfolgreich die Leistungsspange“, gab Jugendwart André Krankemann in seinem Bericht über die Arbeit der Jugendfeuerwehr kund. Um junge Kräfte als Führungskräfte auszubilden, wird der Kamerad Simon Krone zwei Wochen zur Feuerwehrschule in Eisenhüttenstadt delegiert, um dort eine Gruppenführerausbilung zu absolvieren.

Vier neue Kameraden

Die Wehrleitung konnte vier neue Kameraden gewinnen. So wurden die Bücknitzer Benjamin Danker, Tino Splitt, Richard Schulte und Maik Rückert als Feuerwehranwärter in die Wehr aufgenommen. Nach seinem Probejahr als Feuerwehranwärter wurde Paul Volkmer zum Feuerwehrmann befördert. Befördert wurden Oberfeuerwehrmann Benjamin Krügel und André Krankemann zum Hauptfeuerwehrmann. Simon Krone erhielt die Beförderung zum Löschmeister und Tobias Danker wurde zum Hauptlöschmeister befördert. Mit der Urkunde und einer Medaille für zwanzig Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr wurde Tobias Danker, für 40 Jahre Hans Jürgen Krone und für 50 Jahre Oberlöschmeister Wolfgang Schildt mit der Medaille in Gold geehrt.

Von Silke Ackermann