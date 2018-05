Grüningen

„Es war wieder schön bei euch“, oder „Das ist ja wirklich erstaunlich, was ihr hier zusammengetragen habt“, hörte man am Sonnabendnachmittag bei Familie Jakob auf dem Mollihof in Grüningen die Besucher über die ausgestellten Geräte und Fahrzeuge sagen. Freunde, Nachbarn, Familienangehörige, Bekannte und interessierte Besucher kamen und bestaunten das kleine Museum mit ganz viel Charme.

Hauptsächlich sammelt Reiner Jakob seit fast 20 Jahren den Molli. „Es war ein Nutzfahrzeug in der Landwirtschaft der DDR gewesen und trägt die offizielle Bezeichnung Geräteträger – GT. Vielseitig war der Einsatz, ob zum Ausmisten, als Zugmaschine oder zum Heumähen“, sagte der Hobbysammler.

Probesitzen auf einem GT- Molli. Quelle: Silvia Zimmermann

In der extra dafür hergerichteten Scheune fand der Besucher auch ganz viel altes Werkzeug vor, Schraubenschlüssel oder Haushaltsgegenstände wie Küchenutensilien aus Omas und Uromas Zeiten. Auch altes Spielzeug entdeckten die Besucher und staunten.

Der sechsjährige Julius und sein Bruder Henry (3) besuchten mit den Großeltern aus Wenzlow die Sammlung und fanden die Ausstellung mit den vielen Arbeitsgeräten und die Molli - Traktoren interessant. Sie kennen das von ihrem Opa Frank Klaus. Der hat zu Hause auch einen Traktor und fährt mit den Enkeln regelmäßig in den Wald, um Holz zu holen.

Gemütlicher Schwatz unter Fans

Gemütlich versammelten sich die Besucher an einem großen Tisch und schwatzen über ihre erlebten Zeiten in der DDR. Viel zu schnell habe man sich von DDR- Geräten und Dingen getrennt. Heute wissen sie, dass vieles doch recht gut war, war die vorherrschende Meinung unter den Besucher.

In den Regalen entdeckten die Besucher immer wieder nostalgische Geräte. Olaf Vogt aus Ziesar zeigte eine aus der DDR stammende Zapfanlage für Bierfässer. Geräte und Maschinen durften auch angefasst werden.

Probesitzen auf dem Molli

Und Probesitzen auf einem der Fahrzeuge war auch erlaubt. Zusammengetragen hat sich Jakob diese meistens kaputten und ausrangierten Fahrzeuge aus Auflösungen oder über das Internet zusammen gekauft. „Mir bringen auch viele Bekannte etwas mit. Das wird dann in die Sammlung mit integriert“, sagte Jakob. Unterstützung findet er bei seinem Bruder, bei seiner Ehefrau Martina und den Kindern.

Von Silvia Zimmermann