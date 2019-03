Rottstock

Frühlingsidylle und Schrecken liegen auf dem gepflegten Hof der Gastwirtschaft Haug in Rottstock dicht beieinander. Nur einen Steinwurf entfernt von einer Kiste Stiefmütterchen, die darauf warten, eingepflanzt zu werden, steht eine Schubkarre. Ihre Last türmt sich, eine grüne Plane deckt sie ab. Unter der Schubkarre hat sich eine Blutlache gebildet.

An diesem zweiten Tag nach dem mutmaßlichen Wolfsangriff auf eine kleine Herde Mutterschafe erwartet die Gastwirtin Andrea Wallbaum-Haug den Abdecker. Er wird die Kadaver abholen.

Wolfsspuren auf der Schafweide

In der Nacht zuvor wohl ein Wolf vier Muttertiere getötet und einem der Schafe zwei ungeborene Lämmer aus dem Bauch gerissen. Sie lagen noch in der Fruchtblase tot neben dem Muttertier. Zwei weitere Lämmer haben es überlebt, „das Massaker“. So nennt es Regina Haug. Die 61-Jährige lebt auf dem Hof. „Es ist schon ein Drama.“

Andrea Wallbaum-Haug vor ihrem Gasthof. Sie ist noch immer fassungslos nach dem Angriff eines Wolfes auf ihre kleine Schafherde. Quelle: Marion von Imhoff

Kurz vor dem Angriff waren die zwei überlebenden Lämmer auf die Welt gekommen. Sie lagen geschützt im Heu auf einer Pritsche. Regina Haugs Enkelin Emilia wird die Lämmchen mit der Flasche aufziehen. Geschlachtet werden sollen die Tiere nicht. „Das bringen wir jetzt nicht mehr über’s Herz“, sagt Regina Haug. Das Bild von den Lämmern, die sich an ihre tote Mutter kuschelten, hat sie berührt.

Lämmer im sicheren Stall

Die Lämmer liegen nun in einem mit Stroh bedeckten Verschlag. Einen Stall gibt es nicht. Die Schafe wurden draußen gehalten. Bald wird die Familie neue Besitzer für sie suchen. Es steht fest: „Wir geben die Schafhaltung auf“, sagt Gastwirtin Andrea Wallbaum-Haug. Sie hatten die Schafe gehalten, um das Gras kurz zu halten. Das Lammfleisch vermarktete die Familie im Gasthof.

Seit 32 Jahren lebt Regina Haug auf dem Hof. „In den Jahrzehnten gab es solche Angriffe nicht.“ Nun hofft sie, dass die 15 Galloway-Rinder und die Gänse von Wolfsangriffen verschont bleiben.

Naturgrundstück an Buckau

Die Weide war nur zu drei Seiten eingezäunt und zur Buckau hin offen. „Jetzt muss ich mir anhören, wir seien Tierquäler, dass wir die Schafe nicht besser vor dem Wolf geschützt haben“, sagt Heiko Wallbaum.

Seine Frau betont, dass es ein Naturgrundstück sei, „da wollen wir nicht überall Zäune ziehen, das wäre auch angesichts der Bäume an dem Bach schwierig, da kriegen wir gar kaum einen Pfahl in den Boden“, sagt Andrea Wallbaum-Haug.

Am Dienstagnachmittag war der Rissgutachter da. Er nahm Abstriche von den Wunden, um die genetische Herkunft des Angreifers zu klären. Am Ufer entdeckte er die Pfotenabdrücke eines Wolfs. Nur eine halbe Stunde, nachdem der Gutachter den Hof verlassen hatte, kam ein Wolf auf die Weide.

Am Abend wieder ein Wolf

Heiko Wallbaum hatte die Kadaver als Falle liegen gelassen und eine Wildkamera postiert. „Der Wolf fraß von einem Schaf. Was soll man da noch sagen“, sagt Heiko Wallbaum. Um 20.22 Uhr löste die Kamera aus. Zu sehen ist verschwommen, aber eindeutig ein Wolf.

Gegenüber den Haugs wohnt seit Jana Wieland. „So geht es nicht weiter, ich bin auch tierlieb, aber ich will hier keinem Wolf begegnen“, sagt die 38-Jährige. „Man fühlt sich nicht mehr sicher, ich habe auch ein kleines Kind. Ich bin hier unbekümmert aufgewachsen, jetzt traut man sich kaum noch in den Wald, auch wenn es heißt, dass ein Wolf Menschen nicht angreife.“

Von Marion von Imhoff