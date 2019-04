Mittelmark

Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstag um 10.17 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Ziesar und Wollin in Fahrtrichtung Potsdam die Kontrolle über sein schweres Fahrzeug verloren. Grund war nach Polizeiangaben Unaufmerksamkeit. Der Lkw brach nach rechts aus und kippt seitlich in einen Graben neben der Autobahn. Dabei erlitt der 51-Jährige Verletzungen.

Feuerwehrmänner rückten aus, ebenso Rettungssanitäter, um den Mann zu versorgen. Ein Abschleppunternehmen zog den Lastwagen schließlich aus dem Graben. Der Schaden liegt bei 5000 Euro.

Von MAZonline