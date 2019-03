Ziesar

Erstmals in ihrer Geschichte wird die Stadt dem künstlerischen Schaffen des Landschaftsmalers und Impressionisten Otto Altenkirch (1875-1945) einen dauerhaften und repräsentativen Platz einräumen. So laufen derzeit die Vorbereitungen zur Erweiterung der Dauerausstellung im Burgmuseum, die sich seit 2005 mit der brandenburgischen Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters beschäftigt.

Fleißiger Maler Die künftige Ausstellung mit Bildern von Otto-Altenkirch besteht ausschließlich aus Bildern, die sich im Eigentum der Stadt Ziesar befinden oder ihr als Leihgaben überlassen wurden. Weil es sich nicht um eine systematische Sammlung handelt, wird auf chronologische Aspekte verzichtet. So weit bekannt, hat der fleißige Altenkirch über 2000 Bilder gemalt. Zahlreiche Werke sind noch erhalten, viele andere sind verschollen. Besitzer sind Privatleute, Kommunen, Stiftungen und Vereine. Bei Auktionen werden für begehrte Motive bis zu fünfstellige Summen aufgerufen. Vor einigen Jahren begann die Stadt auf Initiative des Kultur- und Heimatvereins die schrittweise Restaurierung ihrer Gemälde in Auftrag zu geben. Außerdem unterstützten zahlreiche Sponsoren die Aktion. Die Ausstellung auf der Burg Ziesar wird im Mai eröffnet.

An dem Thema „Wege in die Himmelstadt“ wird sich auch in Zukunft im Haupthaus der Burg, dem so genannten Palas, nichts ändern. Dafür wird ein Nebenbereich, der bislang Sonderausstellungen vorbehalten war, rund 30 Gemälde, Zeichnungen und Plakatentwürfe des berühmten Ziesarer Sohns aufnehmen, wie sie zusammen noch nie zu sehen waren. „Wir stehen mit dem Altenkirch-Erbe vor einer großen Herausforderung. Die inhaltlichen Vorbereitungen haben uns den Winter über beschäftigt und sind nun abgeschlossen. Um die Bilder wirkungsvoll in Szene zu setzen, werden neue Lichtinstallationen und Ausstellungssysteme benötigt. Das Brandenburger Kulturministerium hat Unterstützung signalisiert. Im Mai wollen wir die Eröffnung feiern“, kündigte Museumsleiter Clemens Bergstedt an.

Die Burg Ziesar war nicht das Hauptmotiv von Otto Altenkirch. Der Maler widmete sich vor allem Landschaften. Eine kleine Auswahl ist ab Mai dauerhaft in der Bischofsresidenz zu sehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Entscheidung, den Bereich der Sonderausstellung dauerhaft für Bilder von Otto Altenkirch herzurichten, war ein längerer Diskussionsprozess vorausgegangen. „Inzwischen konnte die Stadt zahlreiche in ihrem Eigentum befindliche Werke dank Spenden und Eigenmittel restaurieren lassen. Jetzt wollen wir diese der Öffentlichkeit in würdiger Form präsentieren. Die Frage war nur wo“, erinnert sich Ziesar Bürgermeister Dieter Sehm. Die Räume der Sonderausstellung sind ein Kompromiss. Sie sind klein, haben wenig Tageslicht und können sich mit dem prachtvollen Lingner-Schloss in Dresden, wo es 2018 eine viel beachtete Altenkirch-Ausstellung gab, nicht messen.

Der Maler Otto Altenkirch Quelle: privat

Deshalb hätte der Dresdener Restaurator und Altenkirch-Experte Frank Petrasch die Bilder gerne im Haupthaus gesehen. Nach einem Lokaltermin mit dem Ausstellungsdesigner Detlef Saalfeld, der schon die Dauerausstellung entworfen hatte, stand für Museumschef Bergstedt jedoch fest: „Die Aufnahme von Gemälden in diesem Bereich würde das Thema der Christianisierung der Mark Brandenburg sprengen. Altenkirchs kulturelles Erbe entbindet uns nicht von der Gesamtverantwortung für das Haus.“ Rückendeckung für diese Entscheidung gibt es von der Stadt Ziesar als Eigentümerin der Burg und der Amtsverwaltung.

Inzwischen ist klar, dass die vier zur Verfügung stehenden Räume verschiedenen Motivgruppen dienen. Ein Raum bleibt ausschließlich Motiven aus Ziesar und Umgebung vorbehalten. Obwohl Altenkirch seine Heimatstadt schon als Jugendlicher verließ, kam er immer wieder nach Ziesar zurück, um sich auch dort der Landschaftsmalerei zu widmen. Einen zweiten Schwerpunkt bildet eine „kleine Schatzkammer“. Und zwar mit Zeichnungen und Plakatentwürfen, die noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Zwei weitere Räumen zeigen Bilder aus seinem sächsischen Lebensmittelpunkt in Siebenlehn sowie aus Dresden und Umgebung, wo Altenkirch insbesondere den Heller als Motivregion entdeckte.

In diesen Räumen der Sonderausstellung werden die Bilder von Otto-Altenkirch einziehen. Quelle: JACQUELINE STEINER

Trotz der Altenkirch-Präsentation soll es auch in Zukunft über kürzere Zeiträume Sonderausstellungen in der Burg geben. Deshalb werden die Ausstellungssysteme so gebaut, dass sich die Bilder sicher abnehmen und verwahren lassen. Ob sich das künstlerische Erbe des ehemaligen königlichen Hoftheatermalers und vom sächsischen König ernannten Professors positiv auf die Besucherzahlen auswirken wird, vermag Museumsleiter Bergstedt nicht zu sagen: „Wir sind hier in Ziesar und nicht in Dresden. Unser Museum ist ein zarte Pflanze, aber sie wächst.“

Von Frank Bürstenbinder