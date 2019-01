Ziesar

Die Deutsche Post sucht nach einem neuen Kooperationspartner, um weiterhin in Ziesar Postdienstleistungen anbieten zu können. Grund ist die Geschäftsaufgabe der Post-Filiale durch den bisherigen Partner im Breiten Weg zum 29. März. „Wir sind bestrebt, kurzfristig einen neuen Standort im Einzelhandel zu finden“, teilte Post-Sprecherin Anke Blenn der MAZ auf Nachfrage mit.

20 Jahre Partner der Post

Der Hausbesitzer im Breiten Weiten Weg 36 bietet die frei werdende Ladenfläche, in der Susann Elster neben Postdienstleistungen Geschenke, Schreibwaren und Modeschmuck anbot, bereits zur Weitervermietung an. Das Postamt in der Bahnhofstraße war von der Post schon 1999 geschlossen worden. Susann Elster, die bisher im Schalterdienst tätig war, machte sich vor 20 Jahren mit einer Partneragentur selbstständig, will sich aber nun neuen beruflichen Herausforderungen widmen.

Bewerber gesucht

„Mögliche Interessenten, die im näheren Umfeld einen Laden betreiben, können sich bei der Deutschen Post bewerben. Danach prüft das Unternehmen, ob die notwendigen Voraussetzungen für die Übernahme von Postleistungen vorliegen“, heißt es aus der Berliner Pressestelle der Deutschen Post.

Von Frank Bürstenbinder