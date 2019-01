Görzke

Das ist keine gute Nachricht für Görzke: Zum 30. Juni diesen Jahres schließt die Sparkasse ihre Filiale im Ort. Auch die Geldautomaten werden abgebaut. Kunden, die jahrelang ihre Geldgeschäfte in der Breiten Straße abgewickelt haben, müssen künftig nach Wiesenburg, Ziesar oder Bad Belzig fahren, um zur Bank zu kommen.

„Wir haben einen Rückgang der Nachfrage in Görzke festgestellt“, sagt Robert Heiduck, Sprecher der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam. Er sichert gleichzeitig zu, dass die übrigen Standorte in der Fläming-Region erhalten bleiben sollen. Am Dienstag traf er sich mit Görzkes Bürgermeister Jürgen Bartlog und Amtsdirektor Norbert Bartels aus Ziesar und teilte den Entschluss mit.

Sparkasse: „Auch wir müssen wirtschaftlich denken“

„Wir können die Enttäuschung der Leute natürlich verstehen“, sagt Heiduck. „Aber auch wir müssen wirtschaftlich denken.“ Schon jetzt fände die Mehrzahl der Bargeldtransaktionen der Görzker anderswo statt – nämlich dort, wo mehr und größer eingekauft werde. Die Entscheidung zur Schließung der Filiale sei eine Folge einer Überprüfung des Geschäftsstellennetzwerks der Sparkasse, erklärt Heiduck.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hatte zuletzt schon die Schließung von einer Filiale in Plaue und drei kleineren Außenstellen im Havelland angekündigt.

Für Amtsdirektor Norbert Bartels und Bürgermeister Bartlog ist Begründung allerdings nicht ausreichend: „Diese Strategie kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Bartels der MAZ. „Die Sparkasse hat doch einen kommunalen Auftrag. Da kann ich das ökonomische Argument nicht verstehen“. Es sei schon immer so gewesen, dass die Sparkasse ihr Geld in dicht besiedelten Gebieten gemacht habe, um damit auch die dünn besiedelten Regionen zu versorgen. Auch Bartlog zeigt sich verärgert: „Ich finde es bedenklich, dass hier wirtschaftliche Interessen über den Versorgungsauftrag gestellt werden“.

Mit dem Weggang fällt auch ein Teil Gewerbesteuer weg

Die Filiale sei außerdem ein gewichtiger wirtschaftlicher Faktor im Handwerkerort. Mit dem Schließen der Sparkasse breche auch ein Teil der eingeplanten Gewerbesteuer weg. Auch deswegen hätten Bartels und Bürgermeister Bartlog im Gespräch um einen Verbleib der Filiale geworben. „Wir wären zu Zugeständnissen bereit gewesen und hatten schon überlegt, einen Alternativstandort anzubieten“, sagte Bartels. Die Entscheidung sei aber bereits unumstößlich getroffen worden. „Wir wurden um 17 Uhr zum Gespräch gebeten. Bereits um 14 Uhr waren aber schon Bürger per Post informiert worden. Das zeigt, dass eigentlich kein Ansatz für ein Gespräch bestand“, sagt Bürgermeister Bartlog. Auch die Bitte, einen mobilen Sparkassenbus im Ort halten zu lassen, sei abgelehnt worden.

Kunden, die aktuell von der Filiale in Görzke betreut werden, können sich ihren neuen Standort frei aussuchen, sagt Sparkassen-Sprecher Heiduck. Wer sich nicht melde, werde automatisch dem Standort Wiesenburg zugeordnet. Alle Betroffenen wurden postalisch von der Schließung der Filiale unterrichtet. Dabei sollen auch Möglichkeiten erläutert werden, Bankgeschäfte per Telefon abzuwickeln. Die beiden Mitarbeiterinnen des Standortes werden künftig in anderen Filialen der Sparkasse in der Region arbeiten.

„Wir wissen, dass das ein schwacher Trost ist und wir machen uns so eine Entscheidung auch nicht leicht“, sagt Sprecher Heiduck. „Wir sind es doch, die verwurzelt sind in der Region. Aber auch wir merken, dass immer weniger Menschen Bargeld nutzen und immer mehr Menschen ihre Geschäfte per Online-Banking abwickeln“, so der MBS-Sprecher.

Anwohner: „Das ist eine Sauerei“

Für Anwohnerin Renate Meier ist das allerdings keine Option. „Wissen Sie, ich bin 81 Jahre alt. Ich habe nicht einmal Internet zu Hause. Für mich heißt das jetzt, dass ich jedes Mal den Bus nach Wiesenburg nehmen muss, um zur Sparkasse zu kommen“, sagt die Rentnerin. „Wie soll das denn gehen, wenn ich mal schlechter zu Fuß bin?“ Und auch Fritz Lucke ist wenig begeistert „Ich finde, das ist eine Sauerei. Hier machen sie ja bald alles im Dorf dicht. Das ist für uns jetzt ein Umweg von zwölf Kilometern“, sagt der Anwohner.

Von Ansgar Nehls