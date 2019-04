Ziesar

Mit einem „Herzlich willkommen“ begrüßt Bürgermeister Dieter Sehm die Besucher zu seinem Stadtrundgang. Bei herrlichem Frühlingswetter folgen ein Dutzend Ziesaraner, Berliner und Bewohner der Ortsteile Köpernitz und Glienecke der Einladung. Sehm führt die Gruppe über den Breiten Weg zur Bahnhofstraße, ein Stück durch das Brandenburger Tor, der kleinen und großen Achter Straße über die Schulstraße und das Kloster hin zur Burg. Für Sehm ( SPD) ist es in seiner 21jährigen Amtszeit nicht der erste Stadtrundgang. Bereits 2004 führte er im Zuge der Umgestaltung der Burg Gäste durch die Stadt und gab die Vorhaben für die nächsten Jahre bekannt. Am Sonnabend überzeugen sich die Teilnehmer von erfolgreicher Stadtsanierung mit sanierten Straßen und Häusern. Sie hören, dass die Stadt bereits 1995 mit der Stadtsanierung mit der EWS Berlin als Sanierungsträger begann. Der Stadtkern, der seit dem Mittelalter unverändert geblieben ist, zählt mit zu den historischen im Land Brandenburg. Die EWS achtet bei Restaurierungen darauf, dass der ursprüngliche Charakter erhalten oder wieder hergestellt wird. „Das geschah nicht immer mit Zustimmung der Stadtverordneten und den Hauseigentümern“, sagt Sehm. Das Bewusstsein der Hauseigentümer ist in den Jahren gewachsen, fast alle Häuser sind nach EWS-Vorgaben saniert. Sehm macht auch darauf aufmerksam, das es noch einige größere Objekte gibt, die nur mit Fördermitteln und dem Eigenanteil der Stadt Ziesar saniert werden können. „Die Schule Ziesar, die 1906 eröffnet wurde, liegt nicht im Sanierungsgebiet. Die Stadt hat den Antrag gestellt, den Gebäudekomplex aufzunehmen. Ebenso die alte Scheune an der Kita und die ehemalige Kleiderkammer am Bardelebenschen Hof.“ Für die Bahnhofstraße kündigt das Stadtoberhaupt Bauarbeiten ab August an. „Was mit den fast 100 Jahre alten Linden passiert, wird im Herbst entschieden.“

Die Schulstraße war die letzte Straße, die im Sanierungsgebiet erneuert wurde. Erst kürzlich wurde der Teil beginnend vom Breiten Weg bis zur Kreuzung Wallgrabenstraße übergeben. Die Mitwandernden finden die Straße sehr gut und regen an, dass die Bewohner das Straßenbild mit Blumenkübeln vor den Hauseingängen aufbessern könnten. Sehm kündigt in diesem Zuge auch an, dass bereits Gespräche geführt wurden, dass in den nächsten Jahren die noch mit Kopfsteinpflaster versehenen Hauseinfahrten auf dem Breiten Weg mit anderen glatteren Steinen neu versehen werden. Für die Benutzer von Rollatoren, Rollstühlen oder Elektrofahrzeugen sind das Befahren und das Überqueren der Übergänge sehr beschwerlich. „Das war ein sehr interessanter Stadtrundgang für mich. Ich habe hier viele geschichtliche Informationen über einige Häuser und Straßen erfahren“, sagt Simone Bab. Das Kloster gehört für die Köpernitzerin mit zu den schönsten Ecken der Stadt. Bab lobt die gelungene Gestaltung des Klostergeländes und die schöne Gestaltung der Häuser durch die Anwohner. Auch Annemarie Wendland ist angetan von der Wanderung. „Es ist eine schöne Atmosphäre. Wir haben miteinander geredet und die eine oder andere geschichtliche Anekdote erfahren.“

Der eineinhalbstündige Spaziergang endet auf der Burg. Hier wurde im Beisein der Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins ein Apfelbaum gepflanzt. „Wir haben uns für einen Apfel der Sorte ,Gravensteiner rot’ entschieden, weil 2005 zur Eröffnung der Burg Apfelbäume gepflanzt wurden. Leider wurden die ,Bischofsmützen’ durch Vandalismus zerstört.“

Von Silvia Zimmermann