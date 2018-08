Ziesar

In der Physiotherapie-Praxis von Nicole Breitung in der Schopsdorfer Chaussee werden derzeit Unterschriften gesammelt. Die Listen liegen in der Anmeldung. Gefordert wird von den Unterzeichnern der Bau eines Fußgängerschutzweges mit Ampelanlage und Zebrastreifen, um Passanten das gefahrlose Überqueren der Fahrbahn zwischen den Supermärkten auf der einen Seite und dem Geschäftshaus mit Friseursalon, Schuhladen und Physiotherapie auf der anderen Straßenseite zu ermöglichen. Auch zum Friedhof und zu einem dritten Supermarkt (Netto) müssen die Ziesaraner die stark frequentierte Fahrbahn queren.

Querungshilfe ist vorhanden

„Es gab schon mehrere gefährliche Situationen. So kann es nicht weitergehen“, findet Nicole Breitung. Die Schopsdorfer Chaussee (Bundesstraße 107) ist als Zufahrt zur Autobahn sowie in Richtung Tucheim die am meisten befahrene Straße in Ziesar. Bislang gibt es in Höhe von Edeka/Norma eine Fußgängerinsel als Querungshilfe. Bürgermeister Dieter Sehm ist über die Unterschriftensammlung informiert, kann aber nichts versprechen. An einer Bundesstraße entscheiden Landesbehörden und das kreisliche Straßenverkehrsamt über die Zulässigkeit einer Ampelanlage. „Wir nehmen das Thema in die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung auf, um zumindest als Kommune ein Votum abzugeben“, sagte Sehm der MAZ auf Nachfrage.

Immer mehr Lkw

Seit Jahren steigt insbesondere der Lkw-Verkehr auf dieser Straße. Besonders bekamen die Ziesaraner die Entwicklung während der Umleitung für den Schwerverkehr zu spüren, als dieser nicht mehr die Brücke in der Potsdamer Straße in Brandenburg nutzen durfte. Die offizielle Umleitung führte über die Anschlussstelle Ziesar. Die Schopsdorfer Chaussee (Westumfahrung) war bereits vor einigen Jahren ausgebaut worden. Diese muss oft als Umleitung bei Staus und Unfällen auf der Autobahn herhalten. An einen Schutzweg für Fußgänger dachte damals niemand.

Von Frank Bürstenbinder