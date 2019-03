Ziesar Rottstock - Wolf reißt Mutterschaf Lämmer aus dem Bauch Diesen Geburtshelfer wünscht sich kein Viehhalter: Ein Wolf hat in der Nacht zu Dienstag in Rottstock einem Mutterschaf die Lämmer aus dem Bauch gerissen. Sie überlebten das nicht. Zwei Lämmer kamen davon.

Die beiden neugeborene Lämmer schmiegen sich an ihre vom Wolf getötete Mutter. Sie kamen offenbar kurz vor dem Angriff in einem Verschlag auf die Welt. Am Morgen liefen sie zu ihrer Mutter und schmiegen sich an sie. Quelle: privat