Michendorf

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Michendorf konnte am Sonntagvormittag einen Raser außer Gefecht setzen. Die Polizisten waren auf der A10 vom Autobahndreieck Nuthetal in Richtung Magdeburg unterwegs. Im Baustellenbereich Michendorf ist die Geschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt. Hier wurden die Beamten allerdings mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt – wie sich später herausstellte mit rund 140 km/h. Dabei ging der Mannes äußerst rücksichtslos vor: Er besonders dicht auf die Autos vor ihm auf und drängte sich zum Spurwechsel. Die Beamten mussten feststellen, dass manches Mal lediglich 5 bis 6 Meter zum vorausfahrenden Fahrzeug Platz war. Teilweise wechselte der Beschuldigte sehr ruckartig die Spur, überholte rechts und drängte sich an den anderen Verkehrsteilnehmern vorbei.

Drängler nach kurzer Verfolgung gestoppt

Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann schließlich gestoppt werden. In dem Kleintransporter der Marke Renault saßen weitere acht Personen, die teilweise schliefen. Gegen den polnischen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet. Es ist der Achtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer zu verdanken, dass es während seiner waghalsigen Fahrweise nicht zu Verkehrsunfällen gekommen ist, teilte die Polizei dazu mit.

Von MAZonline