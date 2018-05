Bad Belzig

Im Hohen Fläming sind in diesem Jahr 35 Mädchen und Jungen konfirmiert und damit in die christliche Gemeinschaft aufgenommen worden. „Wunderschön anzusehen und aufgeregt zogen unsere Konfirmanden am Pfingstsonntag in die festlich geschmückte Lambertuskirche ein“, erzählt Brücks Pfarrer Helmut Kautz und zeigt sich noch immer entzückt.

Die elf Konfirmanden in Brück gestalteten zusammen mit dem Gospelchor und der Band aktiv den Gottesdienst. Die sechs Jungs und fünf Mädchen, allesamt festlich gekleidet, passten ihre Wasserschalen in den „Brunnen der Gemeinschaft“ ein. Ein Vater brachte sie so in Form, dass das Wasser erst die Schale füllen konnte und dann in die nächste floss – als Sinnbild für Pfingsten und die Liebe, die der Heilige Geist brachte und die in die Welt hinaus fließen soll.

Meilenstein auf dem persönlichen Lebensweg

Ebenfalls elf Jugendliche hat Pfarrerin Dorothea Sitzler-Osing in der vollen Lütter Martinskirche konfirmiert. „Obwohl sich für die Konfirmanden im Alltag zunächst nicht viel verändern wird, ist mit dem Tag der Konfirmation gewissermaßen ein Meilenstein auf dem persönlichen Lebensweg erreicht“, ist die Pfarrerin, deren Tochter Anne-Marie ebenfalls konfirmiert worden ist, überzeugt. Die Jugendlichen, hier sechs Mädchen und fünf Jungs, haben im Vorstellungsgottesdienst, den sie in Ragösen hielten, das Thema „Hunger und Durst“ gewählt.

Nicht ganz so viele junge Christen führte Pfarrer Matthias Stephan in die Gemeinschaft der evangelischen Christen ein. In Bad Belzig wurden acht Jugendliche aus den Gemeinden Bad Belzig, Raben-Rädigke und Wiesenburg gemeinsam konfirmiert. „Außerdem durfte ich zwei Jugendliche taufen“, berichtet Stephan. Der Festakt wurde durch den Gesang des Gospelchors „Fläming Voices“ unterstützt.

Stärken, von denen die Konfirmanden noch nichts wussten

„In Treuenbrietzen gab es nur einen Konfirmanden und in Niemegk vier“, berichtet der Jugendmitarbeiter der Evangelischen Kirche in Bad Belzig, Jan Schneider. Die Niemegker Konfirmanden hatten ihren Vorstellungsgottesdienst im April in Grabow abgehalten.

„Die jungen Menschen sollen erkennen, mit welchen Gaben Gott sie gesegnet hat und wie sie diese in die Gemeinde einbringen können. Viele entdecken dabei Stärken, von denen sie bislang nichts geahnt haben und gewinnen neue Kraft und Selbstbewusstsein“, sagt Pfarrer Daniel Geißler. Die Grabower Dorfkirche wurde dafür herausgesucht, da Lennert Wilke – einer der Konfirmanden – hier zu Hause ist.

Insgesamt sind im Hohen Fläming wesentlich mehr Jugendliche zur Jugendweihe gegangen, als konfirmiert worden sind.

Von Andreas Koska