Görzke

Eine 46-jährige Görzkerin hat am Freitagabend zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Sie beobachtete, wie ein Pärchen sich auf ihrem Grundstück in der Weinbergstraße an der Metalltür eines Nebengebäudes zu schaffen machte. Die beiden Täter waren gerade dabei, die Tür mit einem Akkuschrauber abzumontieren und zu stehlen.

Die Eigentümerin sprach das Paar direkt an und drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin setzten die beiden sich in ihr Auto und wollten davonfahren. Die Zeugin stellte sich ihnen jedoch mutig in den Weg. Das hielt die Täter jedoch nicht davon ab, Gas zu geben – sie fuhren die Frau an. Die Eigentümerin blieb auch jetzt noch standhaft und versperrte den Weg. Daraufhin stieg der 60-jährige Fahrer aus und stieß die Frau zu Boden. Sie wurde dadurch an Arm und Schulter verletzt.

Schließlich kam auch der Lebensgefährte der Görzkerin hinzu und hielt die beiden Tatverdächtigen fest, bis die Polizei eintraf. Die 46-Jährige musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen das Pärchen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Diebstahls, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung.

Von MAZ