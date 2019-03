Teltow

Über die Rettungsleitstelle wurde die Polizei in die Iserstraße in Teltow gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte der Feuerwehr Rauchentwicklungen aus einer Wohnung gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits dabei, einen Brand in einer Küche in der 5. Etage zu löschen. Anwohner mussten aus dem Haus evakuiert werden. Der 46-jährige Bewohner und ein 36-jähriger Besucher wurden dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt.

Von MAZonline