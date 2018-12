Brandenburg/H

Der zweite Prozesstag gegen den wegen fahrlässiger Tötung zweier Feuerwehrleute angeklagten Lastwagenfahrer am Mittwoch am Amtsgericht Brandenburg beginnt mit einer Überraschung.

Der angeklagte Stefan M. soll am Vortag nach dem ersten Verhandlungstag trotz Führerscheinentzuges vom Parkplatz des Amtsgerichtes gefahren sein. Davon hat eine Zeugin ein Handyvideo aufgenommen. Das berichtete die vorsitzende Richterin zu Beginn der Verhandlung. Der Staatsanwalt zeigt sich empört und kündigte eine weitere Anklage deswegen an.

Zuvor verlas der Anwalt des Angeklagten eine Erklärung des Lastwagenfahrers. Darin zeigte sich Stefan M. geständig und räumt ein, möglicherweise eingeschlafen zu sein. Er entschuldigte sich bei den Angehörigen der beiden getöteten Feuerwehrleute.

Stefan M. soll am 5. September 2017 auf der Autobahn 2 bei Lehnin nachts in eine Unfallstelle gefahren sein. Dabei kamen zwei der ehrenamtlichen Retter ums Leben. Ein dritter Feuerwehrmann wurde schwer verletzt. Vor Gericht muss sich der seither krank geschriebene Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Bis 11 Uhr sagten vier Zeugen aus, darunter auch ein weiterer Lkw-Fahrer. Er beschrieb die Unfallstelle als weithin sichtbar. Auch beim Einsatz beteiligte Feuerwehrleute sagten als Zeugen aus und sprachen übereinstimmend von einem weithin sichtbaren „Blaulichtmeer“.

Von Marion von Imhoff