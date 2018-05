Golzow

Schon Sonntagnachmittag mussten die Feuerwehrkameraden aus Golzow und Umgebung ausrücken, um einen Waldbodenbrand südlich des Gewerbegebiets Golzow in Richtung Ragösen zu löschen. Am Montag war Ortswehrführer Sebastian Thiel noch einmal in dem Waldstück, um letzte Glutnester zu löschen. Dabei waren 2500 Quadratmeter Wald betroffen.

Gegen 17.30 Uhr ging am Donnerstag wieder eine Alarmmeldung ein. Erneut brannte es an der selben Stelle im Wald. Rund 30 Kameraden der Wehren aus Golzow, Lehnin, Brück, Cammer und Borkheide waren ebenso vor Ort wie ein Rettungswagen und eine Polizeistreife. Besonders schwer gestaltete sich die Wasserversorgung. Zwar waren drei der neun Feuerwehrfahrzeuge Tanklöschwagen, aber der nächste Wasseranschluss befand sich etliche hundert Meter entfernt. So dass von einem Brunnen im Gewerbegebiet ein etwa 60 Meter lange Schlauchleitung gelegt werden musste.

Feuerwehrleute im Einsatz Quelle: Andreas Koska

Den Kameraden gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bekommen. „Es war etwa die selbe Flächengröße“, schätzte Thiel, der sich besonders darüber freute, dass so viele Kameraden zu Hilfe geeilt sind. „Es war gut, dass schon so viele Feierabend hatten“, so Thiel. Die Brandursache ist unklar. Allerdings sei es schon kurios, dass es zweimal am selben Ort brennt, sagte der Ortswehrführer. ako

Von Andreas Koska