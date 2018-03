Streetfood ist ein Trend, der auch in Brandenburg Fuß fasst. In Potsdam findet am Wochenende Europas größtes „Street Food Festival“ statt. Da gibts Deftiges wie Burger und Pulled Pork oder auch Vegetarisches und Gesundes – aus allen Kontinenten. Wer schon immer Dschungelcamp-Food probieren wollte, bekommt Heuschrecken.