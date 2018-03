Jung, sexy, cool – so beschreibt Moderator Klaas Heufer-Umlauf seine neue Show „Late Night Berlin“. Dafür hat Pro Sieben ein neues Studio zimmern lassen – nicht in Berlin sondern in Potsdam-Babelsberg. Am Donnerstag ist der Moderator eingezogen und hat Details zur Show verraten: Wer sind die ersten Gäste? Gibt es einen Sidekick? Und: Wer ist die Studioband?